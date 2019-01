Freddy Bareiro

Lucas Alario

Lucas Pratto



Lucas Albertengo

Lautaro Acosta



Matías Britos



“Hace cuatro años lo compré por cierta cantidad y ahorita hubiera pagado el cien por ciento más por la carta y 500 por cientos más por el sueldo”, declaró en enero de 2018.

León ipero ambos rechazaron llegar a la Fiera.En el caso de Churín, Cerro Porteño no aceptó la oferta que hacía León, pese a que ofrecía casi tres millones de dólares por el jugador, cuando en un inicio comenzó el ofrecimiento de 400 mil dólares.Por otra parte, por Bou, el jugador no aceptó las condiciones en el contrato, cuando le ofrecían cinco años en León, por lo que decidió, donde ya estuvo.En este mercado invernal, León también preguntó por el 'Puma' Giglioti, pero Independiente quería 2.5 millones de dólares, a lo que la directiva decidió ir por otro jugador.Y estos no son los únicos casos que han sucedido con jugadores que pudieron haber llegado a León.2007-2008) y conquistó un título de goleo. Cuando León regresó a Primera División,Cuando Juan Antonio, lo pidió para León y lapor él.y River Plate sí se los dio. En 2017,. América ofreció 16 millones de dólares por él este mercado y los rechazó el conjunto alemán.Otro jugador que también lo pidió Pizzi, peroActualmente juega en River Plate.Otra de las peticiones de Pizzi.cuando el jugador estaba en Atlético de Rafaela y pedían tres millones. Hace seis mesespero no tuvo un papel destacado. En 2015, León contrató a Gonzalo Ríos.Extremo argentino que. En 2015, Pizzi también preguntó por él, pero el jugadordonde es capitán actualmente.El ex jugador de León estuvo a punto de llegar a inicios de 2018, pero por cuestión de dinero, no se dio el fichaje.De acuerdo con Jesús Martínez, cuando Gustavo Díaz era entrenador de León, lo pidió como refuerzo.