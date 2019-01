“O como cuando dijeron que 'Aquino' éramos capaces de levantarnos ante la adversidad y demostramos que 'Aquisí' luchamos para cambiar nuestra realidad”, declaró.



“Este 2019 sigamos demostrando que 'Aquisí' somos incondicionales con nuestro País, como lo hacemos con nuestra Selección”, finalizó, señalando que aún quedan muchos partidos que ganar en la cancha, pero más, fuera de ella.

¿Quieres saber por qué Aquino salió a la cancha con una camiseta que decía Aquisi? Descúbrelo en este video. #Aquisi pic.twitter.com/DlITpuEqnA — Movistar Perú (@MovistarPeru) January 10, 2019

