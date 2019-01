Quieren animar a mujeres a que lo denuncien

VIDEO. En toma de protesta, Maduro grita: ¡Que viva México!

John Legend y Lady Gaga son los únicos artistas que han hablado en favor de las víctimas. FOTO: Tomada de Google.

Lady Gaga se disculpó por cantar con él la canción 'Do What U Want' y dijo que le parece horrible lo que se está sabiendo de él tras los múltiples testimonios. FOTO: Tomada de Google.

Una docena de chicas

El cantante de R&B R.Kelly está siendo investigado por la policía de Georgia (Estados Unidos) por una serie de acusaciones de abusos físicos y psicológicos a sus diversas parejas. Si bien el artista, de 52 años, ya lleva tiempo desmintiendo este tipo de incriminaciones, una nueva serie documental sobre él —Surviving R. Kelly—, da detalles que las autoridades no pudieron eludir.En uno de los capítulos, Asante McGee, una de las supuestas víctimas, camina por una de las expropiedades del intérprete mientras asegura haber visto a mujeres siendo retenidas en contra de su voluntad. La privación ilegítima de libertad es precisamente uno de los cargos con los que la fiscalía busca imputar al cantante, según las fuentes citadas por el portal de noticias The Blast. Para ello han llamado a declarar a Joycelyn Savage, otra de las supuestas víctimas del artista, de 23 años, quien aún mantiene una relación con Kelly.Savage siempre ha defendido la inocencia del cantante y ha asegurado que si está con él es por voluntad propia. Sus padres, sin embargo, afirman que a la joven le han "lavado el cerebro" y llevan meses denunciando el aislamiento al que es sometida. De hecho, participan en el documental emitido por el canal Lifetime.A su vez, el representante de R. Kelly, Don Russell, también ha sido denunciado por la familia de Savage, por amenazas e intimidación. Según ha declarado el padre de la joven el pasado lunes, Russell le escribió un mensaje antes del estreno de Surviving R. Kelly afirmando "que sería mejor para él y para su familia que la docuserie no fuera emitida". De acuerdo a los documentos policiales obtenidos por The Blast, Rusell acusó a Savage de difundir información falsa en la serie y aseguró que si seguían con la intención de emitirla, ellos "se verían forzados a proveer información que lo desmienta. (...) Algo que arruinaría su reputación, su negocio y su familia, ya que lo mostraría como un mentiroso".Pero Georgia no es el único estado que busca pruebas en contra de Kelly. El pasado martes el portal de noticias TMZ anunciaba que la fiscal del condado de Cook (Chicago, Illinois), Kim Foxx, pedía a otras víctimas del cantante que den un paso al frente y denuncien sus abusos. Según la propia fiscal, las declaraciones en Surviving R. Kelly son "profundamente inquietantes", por lo que quiere animar a aquellas mujeres que fueron sometidas por el intérprete a que cuenten sus experiencias. "No se pueden investigar estas acusaciones sin la cooperación de víctimas y testigos. No podemos buscar justicia sin ustedes", ha sostenido Foxx. De acuerdo al mismo portal web, ya se han acudido una víctima y las familias de otras dos a prestar declaración.R. Kelly fue una de las mayores estrellas de R&B en los años 90, después de que el baloncestista Michael Jordan le pidiera que compusiera una canción para la banda sonora de la película Space Jam. Con el single de 1998 I Believe I Can Fly ganó tres premios Grammy y consiguió el número dos en las listas norteamericanas y número uno en Europa. A lo largo de su carrera de más de 25 años ha vendido 60 millones de discos, convirtiéndose en uno de los 40 cantantes con más éxito de ventas de Estados Unidos.Las primeras acusaciones de esta índole en contra del artista surgieron en julio de 2017. En una noticia del portal web BuzzFeed el cantante fue acusado de tener supuestamente retenidas a media docena de chicas, de entre 17 y 21 años, a las que sometía a una especie de "culto sexual" en sus residencias de Chicago y Atlanta. Entonces, varias mujeres y familiares de otras víctimas sostenían que el cantante ejercía un severo control sobre ellas, de sus llamadas telefónicas, su dieta, la ropa que se ponen, cómo deben comportarse o la hora a la que se acuestan. Las mujeres incluso tenían que pedirle permiso para ir al baño o salir de las habitaciones que tienen asignadas.Entonces, ya se llevó a cabo una investigación policial en las residencias del cantante, pero no encontraron pruebas para seguir adelante con la denuncia. Según las autoridades, las chicas que convivían con el artista eran mayores de edad —en el Estado de Illinois, de donde procede una de las chicas, la mayoría de edad es de 17 años— y las relaciones eran consentidas.Pero estas no son las únicas acusaciones que pesan sobre el cantante. En el 1995 contrajo matrimonio con la cantante Aaliyah cuando esta tenía solo 15 años y en 2008 se enfrentó a varios cargos de pornografía infantil tras grabar un vídeo sexual con una niña de 14. Fue absuelto.