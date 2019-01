Presumen pulseras y tatuajes iguales

Luego de las fotos que ha publicado Gabriel Soto tomado de la mano de Irina Baeva en la playa, Geraldine Bazán fue cuestionada en una entrevista para Ventaneando sobre qué opina de lo que presume su ex esposo.La actriz dijo que luego de sus vacaciones en Canadá con sus hijas y de los momentos que pasaron conviviendo con otros niños el Día de Reyes, no hay nada que pueda empañar un momento tan hermoso.Aunque no se mostró molesta, sí 'cortó' a la reportera que le preguntó por su nuevo novio, Santiago Ramundo, y no quiso decir si se piensa borrar el tatuaje que se hizo con Gabriel Soto.Gabriel Soto e Irina Baeva han subido fotos en sus redes sociales sobre su viaje a Acapulco, y aunque no han mostrado sus rostros juntos, sí se han mostrado tomados de la mano y presumiendo cosas como traer pulseras iguales."Que todo aquello que nos desean se les multiplique", escribe el actor en una de las fotos donde aparece de espaldas y con bikini la actriz rusa.El mensaje fue compartido igual por la actriz, y a muchos usuarios no les ha importado la declaración escrita, y siguen escribiéndoles que su infidelidad les traerá consecuencias.