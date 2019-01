Ante desabasto, alcaldía de Tula reserva combustible pese a exhorto federal

Pese al exhorto que ha hecho el gobierno federal para evitar reservar combustible y su insistencia en que en la zona de Tula no hay desabasto de gasolina, la autoridad municipal guarda provisión de hidrocarburo para operar con normalidad, reconoció el alcalde.



En entrevista, Gadoth Tapia Benítez dijo que hasta el momento no tiene ningún reporte de desabasto en la zona. Sin embargo, aclaró que permanece atento a información de medios nacionales y de las conferencias matutinas del Ejecutivo federal.



En días pasados, AM Hidalgo realizó un recorrido por la zona de Tula y comprobó que la venta de combustible continúa de manera normal, salvo que solo en algunos establecimientos han reportado escasez de gasolina Premium que se expende de manera intermitente.



Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han hecho un llamado a la población para evitar compras de pánico que magnifiquen el problema de distribución. No obstante, la alcaldía Tula sí guarda reservas.

“Como municipio debemos generar provisiones, porque se mueve con gasolina. Al final de cuenta para una unidad de servicios públicos se requiere combustible, las patrullas lo requieren”, afirmó Tapia Benítez.

OPORTUNIDAD PARA ANALIZAR ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Tapia Benítez espera que esta coyuntura que tiene “en jaque” a 11 entidades del país derive en mayor uso de energías alternativas; mencionó el uso de vehículos eléctricos o aquellos que utilizan energéticos sustentables, además de optar por distintas formas de movilidad.

AGLOMERACIÓN DE PIPAS EN LA MIGUEL HIDALGO, UN RIESGO

Finalmente, dijo que permanece pendiente de las decenas de pipas que llegan al área de ventas de la Refinería Miguel Hidalgo en espera de cargar diversos tipos de hidrocarburo, pues la fila de vehículos representa un riesgo por la cantidad que se acumula.