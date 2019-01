¡No hagas compras de pánico!, mejor ahorra gasolina con estos tips

Al menos, por lo que si vives en alguno de los estados afectados,Lo más probable es que cada vez que necesitas usar tu auto no puedas dejar de preocuparte porque la aguja del medidor de tu tanque baje poco a poco, pues si se aproxima a los niveles más bajos, llegará lo inminente… comenzar la búsqueda dee ir a formarte por al menospara surtirte.Si antes de que comenzara el desabasto llenaste tu tanque y te queda poca gasolina o bien, si después de una laaarga fila bajo el sol u horas sin dormir por formarte en la madrugada,Recuerda que no eres el único que necesita gasolina para mover tu coche, así que debes racionar bien la que tienes, así que si los lugares a los que tienes que ir puedes llegar caminando, en bicicleta o en transporte público, no dudes en usar otras alternativas.Si bien tener el aire encendido ocupa gasolina, a medida de que aumentas tu velocidad, esto te ahorra más combustible que ir con las ventanas abajo. Según pruebas de Costumers Report, el ahorro es de 1,6 kilómetros por galón.Posiblemente más de una vez te hayan ofrecido comprar un aditivo al momento de cargar gasolina y te hayas negado, pues esta vez que sea diferente. Antes de que comiences a cargar tu tanque pide al despachador que te venda un aditivo, ya que éste ayudará a reducir el gasto de hidrocarburo.Revisa el manual de tu auto o busca en Internet cuál es la presión ideal a la que deben estar tus neumáticos, pues entre más bajo este el nivel, mayor será el esfuerzo del motor para mover el vehículo y con ello, más gasto de gasolina.Sabemos que hay escasez y hay probabilidades de que no todas las estaciones cuenten con ambos tipos de gasolina, pero si tienes suerte y cuentan con Premium, no dudes en llenar tu tanque con esta. Aunque puede ser unos centavos más cara, recuerda que tiene más octanos y tiene un rendimiento mayor, por lo que el gasto no lo resintirás tanto.Acelerar gradualmente te puede ayudar a reducir el consumo de gasolina, pues de lo contrario, tendrás que acelerar con mayor fuerza para contrarrestar la gravedad.Mantén una distancia razonable te puede ayudar a anticipar el uso del freno y así reducir el consumo de gasolina.Si llevas en tu cajuela cajas o peso que no necesitas, mejor déjalo en casa, pues si hay más peso, tu motor requerirá un mayor esfuerzo.Si tienes oportunidad de madrugar y puedes ir a formarte durante la noche o en la mañana, hazlo. Según algunos estudios, de Costumers Report, a temperatura de la gasolina a medida que sale de la boquilla varía poco a lo largo del día.La mecánica necesita unos minutos para tomar temperatura, pero dando pisotones al acelerador solo conseguimos revolucionar el motor y malgastar carburante. Una vez en marcha, lo mismo: no abuses de los acelerones y los frenazos.