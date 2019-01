"Se habla de sabotaje en ductos, pero además presentan una imagen de un boquete, ese no es sabotaje, si tu quieres sabotear un ducto le pones un cartucho de dinamita y lo truenas (...) creo que tampoco se va a resolver este problema desviando la atención y creando psicosis, me parece que no es una correcta medida”, indicó.

BLOQUEOS NO SON SOLUCIÓN



“El ciudadano primero y luego las corporaciones están padeciendo por la decisión del gobierno federal, sin embargo hemos estado haciendo lo propio, platicando con la gente, si bien entendemos la gran molestia y la compartimos, no es afectando a otros como se va a resolver este asunto”, enfatizó.



“Si hay una afectación, sería ahorita difícil calcularla, pero vamos a hacer un ejercicio (...) tenemos alrededor de 70 gasolineras, en este momento están surtiendo 6 gasolineras, ya empezaron a surtir algunas de Pemex”, refirió.

NO HABRÁ LISTA DE GASOLINERAS



“Se suscitó en estos municipios donde han estado dando la información, ya hay una molestia en contra porque dicen en cuales gasolineras, pero cuando llegan y ya no hay, entonces quien dio la información es quien queda mal”, refirió.

dijo que el Presidente de la República,parece no estar enterado de la situación real que se vive en Guanajuato por el desabasto, y que la federación debe hacerse cargo de las consecuencias.Asimismo, reiteró que las acciones que tomaron para combatir el delito debieron ser dadas a conocer a los ciudadanos antes de que las hicieran y aplicar medidas preventivas; agregó que la federación ha gastado el tema de la corrupción y no se ha dado información suficiente de la problemática.Los bloqueos de vialidades y carreteras no resolverán el problema del desabasto de gasolina, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien indicó que las decisiones del gobierno federal han logrado la molestia ciudadana.El pasado miércoles, se dieron bloqueos de ciudadanos molestos por la falta de gasolina en la carretera federal Irapuato-Abasolo y en el bulevar Mariano J. García, donde fue necesaria la intervención de elementos de seguridad.El Alcalde dijo que hasta el momento no existe una evaluación de las pérdidas económicas generadas por el desabasto de gasolina, tanto para los empresarios del rubro como para los ciudadanos, así como en otras empresas de distintos sectores.Al cuestionarle si el Gobierno Municipal realizaría listas de las gasolineras en servicio, al igual que en municipios como León, Ortiz Gutiérrez dijo que no, pues esta medida sería un problema, ya que podría generar molestia de ciudadanos que no encuentren gasolina donde se les indicó.Agregó que se reunirá con empresarios gasolineros de Irapuato para tomar medidas, y que sean ellos quienes anuncien a los ciudadanos cuales estaciones si cuentan con el combustible.