Comerciantes de San Pancho temen que la falta de gasolina afecte en las entregas a domicilio

Tienen bajas ventas después del 6 de enero



“De alguna manera sí, porque tengo clientes que viene por pedidos, y ahora lo que hacen es encargarme lo de dos o tres días y venir de dos o tres veces por semana...las personas de comunidad, como viajan en camión, no se ha visto problema...yo creo que esto es pasajero, pues el año pasado también lo vivimos y me afectó un poco más”, dijo.

Afectará servicios a domicilio



“Esta semana no nos ha afectado...gracias a Dios llené el tanque a tiempo, pero ya se está terminando y hay que conseguir...no se a qué se deba, pero yo creo que es por que todo Guanajuato es del PAN, ojalá y se solucione porque es muy importante para los negocios...pero normalmente en febrero las ventas se regularizan”, dijo.

Se pierde tiempo



“Afecta en cuestión cuando en la mañanas vamos a surtir y tenemos que formarnos y pues luego llegamos tarde, y afecta un poquito a la venta...cuando hay opción lleno el tanque completo y ya me dura de tres a 4 días, ahorita ya le estoy pensando cómo le voy a hacer para empezara a agarrar fila en el día para mañana, tengo esperanza que se regularice”, dijo el señor Francisco, comerciante de toda la vida.

Ante el, comerciantes deprevén que se pueden afectar las, además de que por ir a formarse para comprar gasolinaAseguraron que este problema, pues éstas bajan cada año en enero, luego del Día de Reyes.En el caso de las, la comerciante Karina señaló que desde hace muchos años, aunque no lo atribuyó a la falta del hidrocarburo, pues la venta por esta temporada siempre es baja, después delLa joven comerciante comentó que al momento su mercancía ha estado llegando normalmente, pues el, hasta el momento ha cumplido.Mientras que en el ramo de, el comerciante Guadalupe dijo que las bajas en la ventas es por la, y que al momento la gasolina no ha afectado, pues ellos adquieren su mercancía en, lugar en donde cargan gasolina.Sin embargo, señalaron que de se seguir así,, pues cuentan con, y de no contar con el combustible,y a lo mejor se retira el servicio por un tiempo.En el giro de lasdon Francisco también comentó que hasta ayer la falta de gasolina no ha representado un problema, sin embargo, tuvo que salir por la tarde a, y esoDon Francisco comentó que cada mañana se despierta a las 4 de la mañana para ir a comprar las frutas y verduras a la Central de Abasto, tres veces por semana; señaló que, aunque hasta el momento no ha aumentado sus precios.

