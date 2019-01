“Me parece el absurdo más grande de la vida que tomen medidas sin que prevean que va a suceder, tienen que ver más allá, no es posible que de la noche a la mañana se tomen medidas tan graves como estas, sin pensar en todas las afectaciones colaterales que va a traer, esto es gravisimo”, enfatizó.



“Lo más terrible es la tranquilidad con la que se dice que no hay problema, cuando lo estamos viviendo, no somos niños, no nos chupamos el dedo, estamos viendo lo que está sucediendo”, refirió.



“Es dinero que se está tirando a la basura, todo por una irresponsabilidad, porque no hay otra forma de calificarlo”, finalizó.

Y empresa sufre por gasolina



“Sí no esta afectando muchísimo, desde el día martes 8 de enero paramos el servicio, nos quedamos sin gasolina y ya no pudimos conseguir esperemos que hoy los muchachos si encuentren, a ver si hoy tenemos un poquit o más de surte”, señaló la dueña del negocio, María Soledad Vela.



“Necesitamos 10 litros por motocicleta y son ahorita 5 motocicletas las que buscan trabajar, pero ahorita ya también renunciaron 2 muchachos, porque sí trabajan ganan y si no trabajan pues no, si el servicio se cobra por ejemplo en 35 pesos, la mitad es para ellos y la mitad para nosotros”, dijo.

Para medir la afectación que elha ocasionado en las empresas, elaplica encuestas con el objetivo de tener un panorama real de las pérdidas económicas, señaló laDijo que al momentoen empresas de los 12 organismos agremiados al, por lo que no quiso adelantar el monto económico de pérdidas, y señaló que en breve darán a conocer un reporte.se mostró muy molesta con la situación, al señalar que hay varias empresas que se han visto gravemente afectadas por la falta de gasolina, que ocasiona que algunos empleados no se presenten a laborar, bajaron sus producciones y han tenido pérdidas.La Presidenta del Consejo Coordinador exigió al Gobierno Federal que resuelva el desabasto, pues aunque está de acuerdo con las estrategias del combate al robo de hidrocarburos, considera que no es posible que no existieran estrategias previas para evitar una problemática de esta magnitud.Asimismo, dijo que la falta de gasolina repercutirá en cuestiones educativas, laborales y hasta en los precios de los productos alimenticios básicos, dañando no sólo a los empresarios, sino a toda la ciudadanía.Con la esperanza de encontrar finalmente donde llenar de gasolina los tanques de sus motos para reactivar su trabajo, cinco empleados dedicados a llevar objetos y comida a domicilio de una empresa con motos esperan pacientemente en la fila de las gasolineras del municipio.Desde el martes la empresa Servimoto ubicada actualmente en calle circuito gaseros número 1063 de la coloniaque lleva 5 años operando en Irapuato, se quedó sin gasolina, desde entonces los motociclistas van en busca de alguna gasolinera que pueda surtirles.Recalcó que otra de las consecuencias de laen el municipio fue la renuncia de dos empleados ya que sus ingresos dependen del número de viajes que realiza cada uno.Además señaló que desde que inicio el desabasto en el municipio las llamadas de clientes solicitando el servicio disminuyeron considerablemente. (Con información de Fátima Escalante)