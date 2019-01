Las nuevas medidas en Irapuato que debes seguir si vas a cargar gasolina

LAS MEDIDAS

Para establecer acuerdos que permitan abastecer al mayor número de vehículos y disminuir el impacto que ha generado la escasez de combustible en la ciudad, autoridades delse reunieron este jueves.Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuatos señaló que se determinaron las medidas que serán aplicadas solo cuando las gasolineras cuenten con combustible, para garantizar unEntre los acuerdos destaca el funcionamiento de las estaciones, para que iniciees decir, no habrá servicio en las gasolineras en Irapuato por la madrugada.También se ratificó limitar lay en el caso de venta en, la cantidad estaráEsta última medida fue tomada para evitar la reventa, práctica de la que ya se tiene registro en las gasolineras locales.Conscientes de que no pueden frenar la operatividad y apoyo a la población, los empresarios del ramo se comprometieron a dar prioridad a las unidades de seguridad y rescate, por lo que pidieron la comprensión a la ciudadanía cuando estos vehículos lleguen a cargar.Solicitaron a la población guardar el orden durante el tiempo de espera; entender que se trata de una situación que afecta a varios estados del país y que el abastecimiento y distribución del combustible no está en manos del personal de las estaciones de servicio ni de los elementos de seguridad pública.En caso de que no se mantenga el orden, los empresarios coincidieron en suspender el servicio en tanto se restablezca la tranquilidad.Además, se creó una comisión de representantes de gasolineras para mantener comunicación constante y directa con la autoridad municipal que permita el trabajo conjunto.