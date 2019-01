“Esta serie de ocurrencias hoy realmente está afectando a todos, pasen por las gasolineras y hoy te cobran 200 pesos por apartarte lugar, si la gasolina te costaba 20 pesos el litro hoy te cuesta 30 pesos reales, porque hay personas que tienen 24 horas formadas”, dijo.



“No es que estemos en contra del gobierno, no, nosotros queremos que le vaya bien a México, de lo que estamos en contra es de que creamos que hay una persona que tiene una verdad absoluta, que cree que es un mesías”, refirió.

DEBEN COMPARECER SECRETARIOS



"Queremos insistir en la exigencia, para que de inmediato el Presidente de la República restablezca el servicio del abasto de gasolina en todo el país pero de manera particular en el Estado, no tiene ninguna justificación”, destacó.

INAUGURAN OFICINA

señalaron como ocurrencia la estrategia de Gobierno Federal para el combate alpues consideran que elha traído severas consecuencias para los ciudadanos.indicó que las decisiones federales han tratado de dividir a los ciudadanos con su pésima estrategia de combate al robo de combustible, que además ha ocasionado corrupción y que aumente la venta clandestina.dijo que ya se está afectando a otros sectores productivos, con una estrategia en la que no están deteniendo a nadie ni se ha logrado un resultado contundente, pues decir que no están robando combustible como única razón no es válido.Dijo que en próximos días, titulares de Secretarías Federales tendrán que comparecer ante el Senado, mismos que no tienen la formación ideal para encarar sus cargos, y quienes tienen la obligación de dar respuesta a los mexicanos.Por su parte, ladijo que a 7 días de desabasto se debe exigir al gobierno federal que reconozca la realidad de la problemática y las afectaciones que han tenido los ciudadanos.dijo que Andrés Manuel López Obrador tiene que comprometerse a dar una fecha para restablecer el suministro de la gasolina, y que aunque están de acuerdo en el combate al huachicol, no están de acuerdo con los daños generados por la su ineficiencia como mandatario.inauguraron su casa de gestión, ubicada en bulevar Torres Landa #82, donde buscan dar atención cercana a la ciudadanía irapuatense.Al evento asistieron el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez; el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes; el secretario General del PAN en el estado, Eduardo López Mares; así como los diputados Lorena Alfaro y Sergio Ascencio.