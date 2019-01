Le piden a "El Bronco" ayudar a adulto mayor; 'con esa cadenita le compras esa madre' , responde

En el video que circula en redes sociales, se observa y escucha cuando Montes comenta al mandatario estatal: “Mire ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande que le faltaba un aparato, que no puede hablar, y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió este aparato”.



-Y luego por qué no lo apoyaste tú-, reviró el Bronco.

-Porque no tengo…-, responde Montes.

-Por qué no lo apoyaste tú, con esa cadenita le compras esa madre-, señala el gobernador, de mal modo, ya en la retirada.

-Ay ingeniero, pues qué padre-, ingeniero, dice finalmente la activista, reprochando la respuesta del mandatario estatal.

Usuarios de redes sociales han criticado la actitud del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por pedir que una ciudadana vendiera su “cadenita”, para comprar un aparato que un adulto mayor necesitaba para poder hablar, y que hace tres años le prometió sin cumplirle la Secretaría Estatal de Salud.Rocío Montalvo, líder de la agrupación Únete Pueblo quien estuvo presente en la conversación, comentó que el incidente ocurrió la noche del miércoles, después que se toparon con "El Bronco" ella y un grupo de activistas que se mantienen en plantón en Palacio de Gobierno, para exigir que el mandatario estatal no autorice un incremento en las tarifas del transporte.Después de que Rodríguez Calderón les advirtiera que sí habrá incremento, pero que será “leve”, y señalara que los ciudadanos “todo quieren gratis”, el grupo de manifestantes reiteró que no aceptan ningún aumento, y le pidieron que administre bien el presupuesto, para que no suba las tarifas del Metro.Fue entonces cuando Argelia Montes, líder de la agrupación Tribuna de Vigilancia Ciudadana, que participa en el plantón, comentó al gobernador que durante su estancia en el Palacio de Gobierno, llegó un adulto mayor que iba a solicitar apoyo para adquirir un aparato para poder hablar, y expuso por escrito su necesidad, porque no tenía otra forma de expresarse.Montes agregó que a quien vio en ese momento (en Palacio de Gobierno) fue al señor Asael Sepúlveda (diputado local del Partido del Trabajo), y le pidió “ayúdelo por favor”.Rocío Montalvo dijo al respecto que el caso del adulto mayor fue resuelto por el diputado Sepúlveda