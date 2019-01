"Paré el coche, pero no quise abrir la ventanilla porque iba vestido de mujer y tenía miedo de la gente que se había concentrado en el lugar, así que el policía rompió el cristal de la ventanilla del coche y me sacó a empujones", contó Chafiq.

"Este incidente me ha afectado muchísimo. He decidido irme de todas maneras a un país europeo que respete mi opción sexual. Soy así de siempre y no puedo cambiar de forma de ser"