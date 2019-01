Podría no haber guacamole en el Super Bowl por escasez de gasolina

Y “los envíos podrían verse afectados por el desabasto de gasolina y diesel que golpea desde hace días a estados del centro y occidente de México, entre ellos Michoacán -el mayor productor de aguacate del país- tras una campaña del gobierno para atacar el extendido robo de combustible a la petrolera estatal Pemex”.



Caber destacar que actualmente México “es prácticamente la única fuente de aguacate en Estados Unidos, pues la temporada en California y Perú acabó entre agosto-septiembre y se reanuda hasta marzo-abril y sólo hay un poco de fruto de Chile”.

Cada año el primer domingo de febrero está reservado al Super Bowl que, como seguro sabes, tiene como protagonista al guacamole.Sin embargo, este año podría quedarse sin aguacates por los problemas de escasez de gasolina en México.De acuerdo con Reuters, el desabasto de combustibles en nuestro país es un riesgo para las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos ya que cada año México envía miles de toneladas a Estados Unidos.Este año los productores de aguacate en Michoacán planean vender 20,000 toneladas más que el año pasado, con lo que se estima un total de 120,000 toneladas al país vecino.El envío de aguacate a Estados Unidos comenzó esta semana y de acuerdo con Ramón Paz, portavoz de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate a Michoacán (APEAM), “nuestras tres semanas más importantes del año son esta y las dos siguientes. Es cuando más cargamos para surtir toda la semana del Super Bowl”.Aunque la escasez de gasolina no ha afectado las operaciones hacia el vecino del norte, las labores locales como transportación y recolección del aguacate si se han visto afectadas.Para la semana del Super Bowl, solo se han exportado 27,000 toneladas de aguacate lo que pone en riesgo el abasto hacia el país para la semana en la que más aguacate se consume.Además, se pone en riesgo la producción de aguacate pues de acuerdo con Ramón Paz “De aquí al 24, 25 de enero es que tenemos que sacar todo ese volumen. Si no lo cargamos, ya no lo cargamos”.Sin embargo, el Super Bowl no sería el único en verse afectado ya que la distribución de aguacate también se realiza a los supermercados y restaurantes en México.