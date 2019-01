VIDEO. En toma de protesta, Maduro grita: ¡Que viva México!

"He cumplido con la constitución . Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la república para el segundo período electo por el pueblo 2019-2025 ”, afirmó Maduro al agradecer la asistencia al acto de representantes de 93 países , entre ellos China , Rusia , Turquía , México , República Dominicana y el Vaticano , la cual consideró una presencia “valiente”.

“Hoy no hay jefe de Estado, no hay comandante en jefe de la fuerza armada”, dijo el presidente del Congreso, Juan Guaidó, al rechazar la juramentación de Maduro. “No eres legítimo, así te disfraces como te disfraces”, agregó.