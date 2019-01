DIEGO, TOC TOC A PEMEX

Hay ineptitud en estrategia: Juan Carlos Romero Hicks

** DIEGO, TOC TOC A PEMEXDiego Sinhue regresa hoy a tocar las puertas de la torre de Pemex con dos demandas centrales: que se retome cuanto antes la producción en la refinería de Salamanca y que reabran el ducto. Ésa es la única medida de fondo para normalizar el abasto, el resto de las alternativas que se exploran serán aspirina.*PRESIÓN POR ZAPOTILLODiego tiene tempranito cita con los titulares de Conagua y de la Secretaría de Agricultura, Blanca Jiménez y Víctor Villalobos, con quienes revisará proyectos de agua, como el futuro de la presa y acueducto El Zapotillo, paralizado en el último tramo del anterior sexenio.*DEDO EN EL RENGLÓNDespués de eso regresará con altos funcionarios de Pemex, pues aunque el primer día le cumplieron con la cantidad de combustible enviado, pues está claro que eso no resuelve la crisis. Por la noche participará en el programa “Si me dicen no vengo”, con Joaquín López Dóriga, para hablar del tema.***EN CRISISEl problema del desabasto de gasolina en Guanajuato cumple una semana y no se resuelve. Como se advirtió ayer con matemáticas de primaria, el ofrecimiento de Pemex de enviar 41 mil barriles de gasolina en tres días (cuando se ocupan esos por día) pues era la confirmación de una prolongada crisis.*AMLO, SIN FECHAEn su tradicional conferencia mañanera, el presidente López Obrador repitió su discurso, sin respuesta al ciudadano. Ni él ni su amigo tabasqueño, el director general de Pemex, Octavo Romero Oropeza, se atreven a ponerle fecha a la normalización del abasto, y la realidad en la calle prueba la incertidumbre.*MÁS PACIENCIAAMLO salió a decir: “Nos pueden ayudar actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. En algunas gasolineras van a haber colas, que se resista, porque estamos en proceso de normalizar el abasto y hay gasolina suficiente”.*VER PARA OTRO LADOTal vez no le han dicho al Presidente la gravedad del problema, no es en “algunas gasolineras” como él dice, de 600 estaciones poco más de 100 operan en promedio, y a ratos, reveló ayer el Gobernador. Hay municipios y regiones enteras donde los ciudadanos no tienen prácticamente opción para abastecerse.*‘COMPROMÉTASE’Diego dice que escuchó la conferencia mañanera de AMLO y se quedó con más dudas que respuestas. “Es momento de comprometerse”, pide al Presidente en una respuesta a la emergencia en Guanajuato. Y de paso pidió el apoyo de los medios nacionales para que lo cuestionen directamente de lo que pasa.*VIGILANCIA DE DUCTOSUno de los tantos temas que tampoco están claros es qué pasará cuando el ducto Salamanca-León se reabra, bien por la iniciativa del Gobernador de poner a disposición 200 elementos de las Fuerzas del Estado para vigilarlo, ¿pero por cuánto tiempo puede ser?, la responsabilidad es del Gobierno Federal. ¿Cómo garantizarán que las perforaciones del ducto no vayan a regresar y se tenga que volver a cerrar?*APLAUSO POR ENOJOAsí que los aplausos que AMLO puede llevarse por “tomar el toro por los cuernos” contra el huachicol, está convirtiéndose en molestia ciudadana generalizada, le dicen ‘sí aguantamos, pero ya fue suficiente’.*IP ALZA LA VOZPor eso, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) fue ayer duro y directo, su capitán, José Arturo Sánchez Castellanos, calificó de “torpe” la estrategia del Gobierno Federal que no midió las consecuencias del malestar social, pero además las cuantiosas pérdidas que ya tienen las empresas.*CARA A CARAEl CCEL ya busca un encuentro cara a cara con López Obrador para la gira que tiene prevista este 19 de enero en León donde presentaría los programas sociales que el Gobierno Federal pondrá en marcha. Los empresarios tienen ganas de decirles que los tome en cuenta en las decisiones que piense tomar. Y también pedirle estímulos fiscales derivados de la afectación por la crisis en el abasto de gasolina.*DIEGO LO ESPERADiego Sinhue también espera a AMLO en el terruño, la visita sigue en pie, aunque, si la crisis por el abasto de combustible no se resuelve plenamente, algunos dudan que se presente. También es cierto que es una buena oportunidad para que el Presidente se congratule con Guanajuato reportando datos contundentes (detenidos por ejemplo), de que la lucha contra el huachicoleo va en serio hasta el final.*CLASES NORMALESPor lo pronto, el Gobernador de plano descartó la posibilidad de cancelar clases para alivianar el tráfico y con ello el consumo de gasolina. Dice que no ve esa necesidad, que hay transporte público con diesel garantizado. En el fondo cree que eso alarmaría más a la población, pero si de lo que se trata es de bajar la presión a la demanda del combustible que no hay, tal vez valga la pena que repensar la alternativa.*DECLARACIONITISLos políticos de casa enfrascados en sus posturas encontradas. El ‘súperdelegado’, Mauricio Hernández, dice “vamos a recuperar lo que es de todos, disculpe las molestias, estamos recuperando a un país (y la dignidad)”. La senadora panista, Alejandra Reynoso, anunció que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de Pemex y Secretaría de Energía a una reunión de trabajo y ofrecer soluciones.En el programa de televisión ‘Si me dicen no vengo’, con el periodista Joaquín López Dóriga, el coordinador de la bancada de diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, criticó duramente la estrategia del Gobierno Federal que afecta el abasto de combustible en los estados.“Bienvenido el combate al huachicol, pero no excusemos las faltas de Pemex, que no da la cara”, dijo.Consideró que hay “ineptitud” en la planeación del combate al huachicol, afectando al ciudadano.