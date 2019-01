Corredor Industrial

Que siempre no

Mantiene andar, por ahora

Un espacio

Durante un par de días en redes sociales surgió el rumor de que la escasez de gasolina ya había causado estragos al interior de las plantas situadas en Guanajuato Puerto Interior, pues al no contar las empresas encargadas del traslado del personal con la suficiente gasolina, habían tenido que cancelar el turno de la noche.Platicando con Alberto Soto, presidente de Organismos Guanajuato Puerto Interior negó esa posibilidad, y aseguró que por ahora l30 empresas y sus 17 mil colaboradores estaban trabajando de forma normal, sin hasta ahora tener problemas en su producción y temas de logística, aunque aceptó que en caso de continuar la situación podrían verse afectados como el resto de sectores industriales en Guanajuato.Compartió que existen al menos 7 empresas de transporte de personal, siendo un par las que mayor cantidad de gente, y que han tenido que hacer algunos cambios en sus rutas, como por ejemplo tener que cargar combustible en estaciones fuera de Guanajuato. Pero, hasta ahora han cumplido con los contratos.Comentó que si han tenido algunas empresas ausencias de gente o llegadas tarde, sin embargo no existen paros técnicos en la producción, e incluso servicios como los de alimentos para los comedores, siguen llegando a las empresas.El también director de la planta de Orbis México en Silao, comentó que en su caso no han tenido problemas en la operación o en sus entregas al trabajar con diésel y respecto a la coyuntura aplaudió que se enfrente el problema del robo del combustible, aunque las formas no han sido del todo buenas.La industria automotriz no está ajena a los problemas por el desabasto de gasolina y de inicio ya existen proveedores foráneos que han aplazado sus visitas y directivos también del exterior que han hecho lo mismo para posteriormente realizar visitas a sus plantas asentadas en Guanajuato, mencionó Alfredo Arzola, titular del Clúster Automotriz del Guanajuato (Claugto).La situación afecta al sector hotelería, servicios y comercio que no contarán con los montos que normalmente realizan en sus visitas estas personas durante su paso de trabajo por Guanajuato.Una de las cosas que más preocupa es que comienza a enviarse una mala señal como estado, como País, de que las cosas no están del todo bien, por lo que entre líderes de armadoras y proveedores esperan que la situación termine lo más pronto posible, en caso de mantenerse durante una semana advierten que llegarían los primeros anuncios de paros técnicos en la producción.Alfredo Arzola nos mencionó que un 80% de las empresas que integran el sector automotriz-autopartes ya han tenido alguna afectación por el problema de la falta de gasolina, el más recurrente es el ausentismo que en estos días creció en un 5%, sobre todo en mujeres madres de familia que se han visto en la dificultad de no poder llevar a sus hijos a las guarderías.Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) ya han solicitado a la gente de Andrés Manuel López Obrador, que en caso de visitar en este mes la ciudad, haga un espacio para que puedan compartirle de viva voz los problemas que en la actualidad vive la industria a causa del desabasto de gasolina, aunque esperan -lo mismo que nosotros- que en caso de venir, el tema ya sea historia y mejor puedan platicar a gusto sobre propuestas que pueden realizarse con sectores estratégicos de la economía de Guanajuato