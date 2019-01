Semillas estelares

“Estamos combatiendo al enemigo en su fuerza, calificando como enemigo a las organizaciones criminales. Pero, al enemigo no se le combate en su fuerza, se le combate en su centro de gravedad”.

EL PLAN DEL GENERAL TOMAS ÁNGELES

¿DÓNDE ESTÁ EL VERDADERO CAMPO DE BATALLA?

CONGELAN CUENTAS BANCARIAS VINCULADAS AL HUACHICOLEO

Estas palabras son del general mexicano Tomás Ángeles Dauahare, ex Subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) y, por cierto, bisnieto del general hidalguense Felipe Ángeles Ramírez.Como estratega militar, desde hace casi dos décadas, dimensionó el conflicto que se vino con el narcotráfico durante la transición del gobierno mexicano en el 2000; además, ideó una estrategia, con una visión espiritual para enfrentar a la delincuencia y todo lo que trae consigo… sin embargo, fue frenado por el gobierno panista.Lo anterior viene a cuenta, pues, actualmente estamos viviendo uno de tantos flagelo que ha dejado el crimen organizado. Me refiero al robo de combustible, coloquialmente llamado huachicol. Hoy todos los mexicanos tenemos el deber de combatir, no con las armas si no con consciencia, una de las estrategias previstas por este general.El libro “El Retorno de las Águilas y Los Jaguares”, escrito por el historiador mexicano Antonio Velasco Piña, contiene el planteamiento de una estrategia integral aplicable a la guerra que vive México contra la delincuencia organizada.Hace un par de años tuve la oportunidad de platicar con Velasco Piña, cercano al general Tomas Ángeles, quien de manera breve me comentó que la estrategia consiste en terminar con corrupción y la impunidad, acabar con las redes financieras que lavan el dinero ilícito.Además, destruir el tejido de complicidad que patrocina el narcotráfico, pues en los años recientes, el crimen organizado se diversificó y cubrió más territorios. Pasaron del narcotráfico al secuestro, la extorsión, la trata de personas, piratería, huachicol…El actual gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya inició con esta estrategia. Sin embargo, la verdadera batalla está en lade cada uno de nosotros. El narcomenudeo, huachicol, contrabando, corrupción y demás flagelos seguirá existiendo mientras el pueblo sea participe.Es por ello que, para ganar esta guerra se debe de elevar la consciencia. Con los sexenios anteriores, vimos el camino de las armas, el cual dejó alrededor de 300 mil muertos. “A la violencia no se le puede combatir con más violencia, sino elevando la consciencia”, un precepto del general Tomás Ángeles.Ayer, durante la conferencia de prensa matutina del presidente de México, la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero informó que se están detectando y congelando las cuentas vinculadas al robo de combustible.Ese aspecto, representa elde las organizaciones criminales y que se dejó descuidado totalmente, por absoluta conveniencia, para así lavar miles de millones de dólares que genera el narcotráfico, el cual no circula en maleta, circulan a través de las instituciones financieras.En la siguiente columna hablaré de cómo el general Tomas Ángeles, a quien espero entrevistar próximamente, intentó difundir su plan estratégico a los excandidatos a la presidencia para el periodo 2012-2018 y de cómo fue frenado por Felipe Calderón, quien lo mandó a detener, acusándolo de vínculos con el crimen organizado.