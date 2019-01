Chocan auto particular y patrulla de mando coordinado de Cuautepec

La madrugada de este jueves se registró un choque entre un vehículo particular y una patrulla del mando coordinado de Cuautepec.



En la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la entrada a la colonia Habitacional, en Santiago Tulantepec, alrededor de las 2:00 horas.



De acuerdo con el reporte oficial, los policías preventivos se desplazaban a Cuautepec, después de hacer una puesta a disposición en el Ministerio Público.



En el semáforo que hay en ese sector, el conductor de un Tsuru Nissan, quien resultó ser un menor de 16 años, no respetó la luz roja.



Esto produjo el choque contra la unidad oficial que, por cierto, no porta placa de circulación.



Paramédicos de Cruz Roja llegaron al sitio para atender al adolescente con iniciales A.J.F.A.



Lo trasladaron a una clínica particular y trascendió que, por fortuna, está fuera de peligro.



Hasta ese momento se tratará de llegar a un acuerdo pero, en caso contrario, el caso será turnado al Ministerio Público de Tulancingo.

