“El problema está en la determinación que se tiene por el uso de gasolina, los motores (automotrices) actualmente en México, están adaptados para este combustible, de modificarse, permitiría aceptar otro tipo suministro como el etanol”, detalló Guerra Sánchez.

En Sudamérica



“Los motores están adaptados para recibir mezcla, si se quisiera llegar a un consumo mayor es posible, pero tienen que hacerse adecuaciones a los motores, por lo menos en México no se produce etanol”, aclaró el titular de Ciatec.

Resolver el problema



“En el tema de investigación no estamos lejos, este avance no se ha podido implementar de manera comercial, de resolverse, debe haber una modificación del mercado de las grandes marcas automotrices para integrarlo, con ello estaríamos haciendo una revolución”, apuntó el especialista.

Conversión



Esta transformación es factible siempre y cuando el motor esté en buenas condiciones mecánicas, explicó Hernández Tapia: “Con el mismo ahorro vas amortizando el pago del financiamiento de la conversión”.

¿En cuánto recupero inversión?

Gas natural



“A diferencia de la gasolina, estamos conectados directamente a la red de gas natural el abasto es continuo, no estamos a expensas de que llegue una pipa”, aclaró.

Estaciones de servicio



Para León tienen consideradas tres estaciones de servicio: “Creemos que es algo que están esperando los transportistas. La expectativa para León no es menor a lo que hemos visto en otras ciudades”, destacó el CIO de Natgas.

Etanol



El aditivo sirve para mezclarlo con la gasolina, lo recomendable es 30% etanol, con relación a la carga de gasolina, “siempre se va necesitar como base la gasolina”.

En Romita y León



“Este fin de semana nos vimos rebasados, la demanda es cuatro veces más”, manifestó el colaborador.



“Cualquier empresa por muy grande que sea no está preparada para una contingencia de este tipo”, agregó.

Combustible alternativo



“Hay automóviles de 2010 a la fecha que tienen motores que están preparados para esta mezcla al 85%, tienen una placa de dice flexfuel”, indicó Alejandro Montiel.

Mezcla no predominante



“Hay una gran resistencia por parte de las gasolineras (al etanol), pero hay un crecimiento entre los consumidores informados, en Estados Unidos y Brasil son productos de uso común”, dio a conocer el colaborador.

