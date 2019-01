América lanza jersey en homenaje al 'Chanfle'

2019-01-11 15:31:39 | EL UNIVERSAL

El jesey en color naranja, busca hacer un homenaje al personaje de Roberto Gómez Bolaños.

Las Águilas presentaron su tercer kit. Foto: Twitter: @ClubAmerica



América y Nike hicieron oficial su tercer uniforme, inspirado en el protagonista de la película 'El Chanfle'.



"Para celebrar el 40 aniversario de 'El Chane', Nike ha decidido lanzar un jersey inspirado en el personaje para rendir homenaje a la gran imaginación de Roberto Gómez Bolaños y su gran pasión por el Club América, que al igual que sus personajes, no solo ha hecho historia en México, sino que se ha convertido en un referente internacional", indicó la firma deportiva.



La indumentaria es de color naranja, el cuello en "V" es azul. El escudo del club aparece del lado izquierdo del pecho y acompañado de la firma de 'Chespirito'. De igual modo, los shorts y calcetas se muestran en color azul.



Chespirito' fue una parte importante de mi niñez, en particular el 'Chanfle'; hoy me hace feliz poder vestir una camiseta en su honor, es un gran ídolo del América”, expresó el lateral Paul Aguilar, mientras que el contención Mateus Uribe dijo que "siempre he sido admirador de 'Chespirito', en Sudamérica es ícono. Me siento muy orgulloso de poder rendirle homenaje con esta camiseta.”



El tercer uniforme es de edición limitada (4,014 unidades) y estará disponible a partir del 18 de enero.