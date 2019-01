Uno de los equipos más complicados para el “verdiblanco” en la Liga, desde su ascenso en 2012, es “La Pandilla”. De 13 partidos en la Liga, sólo 3 victorias y 9 brutales descalabros, algunos de pena ajena.



Los hoy comandados por Diego Alonso, llegarán con 9 partidos (sin contar Copa) al hilo sin conocer la derrota ante La Fiera y un saldo de goles de; 29 a favor y 13 en contra. Cuidado León, sabes bien con lo que te topas.



No digo que el León salga hoy a no perder, al contrario, pero consciente siempre de lo que puede hacer y para lo que le alcanza. La hazaña de ganarle a Rayados en su casa, habrá que sembrarla en “Sambu”, “El Chapo” o en la mejor tarde de Walter.



Si León le gana a Monterrey, entonces sí, vamos poniendo la “i” y la “l”, a la palabra ILUSIONARSE.

Si León le empata a Monterrey este sábado, será un gran resultado.Respetemos la historia,hablan de goleadas de los regiomontanos a los leoneses y de pocas anotaciones de los verdes a los rayados.Vamos a ser honestos, no está para comparaciones, es decir, no está para un tú por tú envalentonado. Además, no hay plantel completo, sumado a que el ecuatoriano Vinicio Angulo tiene apenas tres entrenamientos con Nacho Ambriz, imposibles para empaparse de la idea y conocer a sus compañeros.De igual forma, sin el peso de un extranjero.Para dialogar en la cancha, ponerse de acuerdo, corregir y bancar al error, sin importar el nombre del ejecutor. Este León, por ahora y a diferencia de Monterrey, no está para soltarse la rienda de visitante.Lo que hace años dijo Nacho González, que en ese momento me pareció insostenible,¿Qué es inteligente? Preocuparse, y mucho, del gemelo Funes Mori por ejemplo.para anularlo como a Gignac, pero sin exceso de intensidad, enfocado y sin errores. Ser inteligente es saber cuándo atacar y con cuántos, cuándo hay que reventar y cuándo hay que salir jugando., es ser honesto y tratar de no improvisar o quererte hacer el genio.Cuando apuestas por el "partido inteligente", sabes que no hay permiso para distracciones, para los "era tuyo" o el "háblame", es voy porque voy, sin importar a quién me lleve.