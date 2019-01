El caso ante Kathryn Mayorga continúa y ahora pidieron prueba de ADN del jugador. Sus abogados no se…

Piden prueba de ADN de Cristiano; abogados no se sorprenden

Si usted creyó que la novela había llegado a su fin, quizá ya no esté en horario estelar, pero aún…

No sólo Churín y Bou, otros jugadores que no llegaron a León por ofertas que no convencieron

En los pasados días se confirmó la no llegada de los jugadores, pero hubo otros que no quisieron llegar…