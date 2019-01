El Comité Electoral para la renovación de la secretaría general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo (SUTSPEEH) suspendió la elección a la que estaban convocados mil 200 trabajadores de gobierno, con el argumento de irregularidades como padrón sin sellos e instalación tardía de casillas, lo cual fue denunciado por cinco de seis candidatos.



Hasta el momento, el acceso al SUTSPEEH permanece cerrado y se impide la entrada, ya que en dicho inmueble se realizaría el proceso electoral.





En el lugar había alrededor de 250 trabajadores de gobierno que no pudieron votar y tuvieron que retirarse.



Las votaciones para cambiar la titularidad del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo (SUTSPEEH) estaban programadas para las 9:00 horas de este viernes, mismas que culminarían a las 18:00 horas.





Sin embargo, los aspirantes manifestaron irregularidades, tales como que el padrón sindical con el que cotejarían a los votantes no tenía sellos o certificados que demostraran su validez.



Asimismo, acusaron que la instalación de casillas demoraron hasta las 10:30 horas, lo que impidió a los empleados sindicalizados emitir su voto.



Los candidatos Marco Antonio Bueno Sánchez, Lucía Acosta Ponce, Daniel Téllez Miranda, Juan Martínez Baños y Yair Rivera Vega, señalaron estar en “unidad” pero no en alianza para las elecciones, las cuales hasta el momento se desconoce cuándo serán reanudadas.



Sin embargo, en esta “unidad” no figuró Víctor Licona Cervantes, aspirante a la planilla rosa y ex dirigente del sindicato quien por nueve años estuvo al frente de la dirigencia.