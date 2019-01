Ante desabasto de gasolina, taxistas 'verdes' cobran hasta $400 para ir al Aeropuerto

GARANTIZAN SERVICIO A EMPLEADOS DE FERIA

NO HAY TARIFAS OFICIALES



“Con eso no habrá problema, pues estamos garantizando el servicio. El problema para el servicio a visitantes a la feria, pues se pueden cometer abusos. No se establecieron tarifas oficiales, por el momento, y sólo es la convencional, es decir, mediante un convenio entre el usuario y el taxista, para evitar dolores de cabeza”, señaló el líder.



“No puedes sostener tarifas bajas cuando tienen el carro parado durante horas, para poder conseguir gasolina, y luego te la limitan y sabes que vas a tener que parar nuevamente. Le estamos batallando mucho. Nos está pegando muy fuerte el desabasto, más ahora en esta temporada de feria que nos va bien”, añadió.

En el arranque de lapreocupa a taxistas la falta dey el que no haya tarifas oficiales establecidos, lo que puede generar abusos en los cobros.Un taxi ejecutivo cobra hastade la zona centro al aeropuerto Internacional de Guanajuato, cuando en días normales era de $336. Los tradicionales, los verdes, de cobrarsin embargo, reconoció que hay una gran cantidad de taxis fuera de servicio por falta de gasolina y los que están dando servicio batallan para abastecerse.Dio a conocer que la empresa Línea Dorada nuevamente obtuvo la concesión para prestar el servicio a empleados de la feria que terminan sus labores en la madrugada.Son más de 1 mil empleados de la feria que salen en la madrugada y a los que se les dará el servicio de taxi.Hizo un llamado a los operadores a no abusar en las tarifas, y no afectar más la economía de las familias que acuden a la feria., señala que las tarifas que se aplica en elson las dinámicas, altas, pero que también los taxis tradicionales, verdes, han tenido que incrementar sus tarifas.