Por gestión de Diego Sinhue, lunes o martes llegan ferrotanques de gasolina de Texas

"Seguimos gestionando ante la Federación que se regularice el suministro de gasolina, incluso buscamos en el extranjero con empresas texanas traer ferrotanques de gasolina, a partir del lunes o martes estarían llegando a Guanajuato con el propósito de ir regularizando este servicio”, anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su mensaje de inauguración de la Feria Estatal León.

EL LUNES LLEGA A TEXAS



"El día de ayer (jueves) estuve en Ciudad de México y tuve reuniones con algunas de las empresas que se encargan de importar combustibles, no son gasolineros, son empresas transnacionales que se dedican a venderle inclusive a Pemex gasolina. La gestión con ellos es traer ferrotanques hasta Irapuato.



"El problema en Irapuato es que no estaba habilitado para recibir ferrotanques. Tuve comunicación con el Director de Logística de Pemex que me puso en contacto con Ferrocarriles y nos autorizó recibir (el combustible) a partir de la siguiente semana (entre lunes y martes)", expuso en entrevista posterior.

TRENES CON 100 VAGONES



"Creemos que es una solución a más corto plazo que las pipas, porque aunque tengamos pipas dicen que para llenarlas en Tula hay filas de un día... No vamos a traer el 100 por ciento de las gasolinas, eso es imposible, pero sí hay que estarla buscando”, anotó el Gobernador al mediodía de este viernes.

AL ESTADO NO LE CUESTA



"La empresa se comprometió a buscar ferrotanques, que haya disponibilidad, no es un hecho todavía, ya logramos uno con Mobil y eso sí lo podemos anunciar y vamos ir a cerrar para que nos manden ese ferrontanque y esperamos llegue lunes o martes, ese llegaría a San José Iturbide", indicó.



"Si quisiéramos que nos suministraran para las gasolineras del estado las 24 horas Mobil, necesitamos tener más llenaderas, estamos pidiendo a Pemex que de las seis llenaderas nos permita ahorita cuatro para Mobil y dos para Pemex, porque Pemex no tiene combustible y hay filas muy largas de pipas".

REFINERÍA, A CUENTAGOTAS



"Ese componente lo mandan por el ducto de Tula 3, pero para eso necesitamos que abran el ducto".

ACLARA HUACHICOL

VAMOS A LA FERIA



"La vida sigue, no se para Guanajuato", concluyó.

Que siempre sí ella hará de intermediario para traerdijo que estará el lunes en, en busca de cerrar los acuerdos con las empresas importadoras de gasolina y no depender exclusivamente de la gasolina que mandaMencionó que, tres de maquinaria y los 97 restantes donde podría almacenarse 60 mil litros en cada uno, lo que equivale a 5 millones 820 mil litros total. Los cuales podrían estar llegando de manera continua en tanto se regulariza el abasto de gasolina por Pemex.Aclaró que elno aporta recursos, lo pagan los gasolineros, sólo hace la gestión puesto que las importadoras piden garantías de que sí van a poder descargar (Irapuato tiene 11 llenaderas).El Gobernador agregó que pretenden que la empresa Mobil abra las 24 horas, pero el problema es que en la planta de San José Iturbide se tienen seis llenaderas (cuatro están para Pemex y dos para Mobil).Diego confirmó que llegó alo que facilitará poder terminar el proceso en tres días de 40 mil barriles de gasolina (que es el consumo de un día en Guanajuato), por lo que se hace urgente que llegue más de ese aditivo para que la refinería reactive toda la producción.Diego puntualizó que se malinterpretó su declaración en un medio nacional de indicios de corrupción en el sector gasolinero, donde dijo que “si ahora estamos recibiendo 15-20% de gasolina y se está facturando más, quiere decir que sólo se está comprando a Pemex un 20% y que el 80% es ilegal".Explicó: "Se malinterpretó, cuando estuve en Pemex me comentaron que se estaba facturando más que antes de la crisis, una deducción simple sería que los gasolineros estuvieran comprando, pero no es así, porque puede ser que mucha gente que no iba a gasolinerías, que carga en comunidades donde vendían garrafones hoy está yendo a la gasolinería, no es así en automático, pero quien tiene los datos es Pemex para saber cuándo se vendía en el huachicol, no necesariamente en las gasolinerías".Al inaugurar la Feria el Gobernador reiteró que se tiene garantizado el abasto en lo que es diésel, por lo que el servicio de transporte público no tendrán ningún problema y los visitantes pueden asistir.