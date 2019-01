¿Quieres gasolina? Roberto llevaba 48 horas esperando por combustible

"Estuve dos horas en la de Hermanos Aldama con Mariano Escobedo, pero no alcancé. Aquí llevo siete horas, y que a lo mejor llega hasta el domingo, ojalá sea antes”, platicó ayer Jesús Ramos, a bordo de su vehículo, que prácticamente estaba cubierto con cobijas en las ventanas para protegerse del clima.

FERNANDO SUMABA 14 HORA DE ESPERA

SU 'JORNADA LABORAL' EN LA GASOLINERA



"El martes estuve desde las 9:00 de la noche a las 11:00 de la mañana en el libramiento, y salieron con que no llegaría ninguna pipa, estuve en otra de las 8:00 de la mañana a las dos de la tarde y faltando unos dos carros, ya no había", narró el taxista.



"Está para chillar, por eso ya hasta estamos aquí con los cobertores con mi hijo. Si voy y me muevo y donde ya no haya ¿qué hago?, son filas larguísimas. Aquí nos dijeron que según llega la pipa ahora, pero quien sabe".

A una semana de que se agudizó laen León,se formó porya acumuló más deesperando por obtener, así centenares de leoneses han dejado más de 10 horas de su semana en las filas.narró como llegó a esa ultima fila en la que la llevaba siete horas, "llegó a las tres de la mañana la pipa, en lo que descargan fue como una hora, y a las 8 ya se lo habían acabado, yo me di una vuelta y me decidí a venir, pero justo me tocaba mi turno y aquí me quedé. Aquí voy a quedarme, vivo cerca".Hasta la tarde de ayer que platicó con am,ya acumulaba 14 horas de espera en las filas, “ya me había tocado la fila de casi tres horas, luego estuve tres más enfrente de Plaza Galerías, luego fui a la que está sobre Las Torres, por el Arroyo del Muerto, y faltando como seis carros se acabó y me quedé tres horas ahí".Cuando contó su andar en la obtención de gasolina, Fernando ya llevaba cinco horas y media a las afueras de la estación de bulevar Guanajuato esquina con Antonio Madrazo, “es una incertidumbre, ni sabemos si habrá más o en una de esas menos".Si se tomara como referencia la jornada laboral impuesta en la Ley Federal del Trabajo, al momento de platicar conya habría cumplido sus horas de trabajo de una semana en jornadas diurnas, pues ya acumulaba 48 horas de espera, aunque fueron horas que no pudo trabajar en el taxi que conduce.Con el pendiente de "entregar cuentas" del vehículo con el que labora, pero que no había podido circular por contar con poca gasolina, Roberto ya llevaba varias horas de espera por gasolina en su tercer intento por conseguirla, “ya sabrás como ando patrón”, dijo con la vista visiblemente cansada.