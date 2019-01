¡Inicia la fiesta!

Viernes 11 ENERO

Año tras año, los leoneses demuestran al mundo el orgullo de pertenecer a esta tierra y lo hacen en grande, en medio de una de las fiestas populares más importantes de nuestro País, laque hoy inicia.Para festejar el aniversario 443 de la fundación de la ciudad, el Patronato de la Feria ha dispuesto una gran cantidad de eventos, actividades y amenidades los cuales han sido preparados con todo detalle para que las familias leonesas y nuestros visitantes pasen horas de alegría.Para muestra, ¡varios botones!Quien mejor que Carlos Rivera para inaugurar esta edición de la Feria. Este show es el segundo de su nuevo tour “Guerra” que es sold out en el Palenque.La rockera presentará lo mejor de su repertorio tras terminar su gira con Gloria Trevi. Alejandra prepara nuevo disco, y promete desgarrar las gargantas con éxitos como “Lipstick”, “Verano peligroso”, entre otros.La ausencia de los escenarios leoneses se liquidará este fin de semana. Los norteños vienen de estreno y con buenas noticias, pues serán parte del cartel del festival “Coachella”. Hay que preparse para bailar al ritmo del ‘Tucanazo’.Los hermanos Luis y Raúl Roma son los consentidos del Palenque. Ambos vienen de promoción de su última gira, y con miras a un nuevo disco. León será el amuleto de su carrera en el 2019.Hace un mes que visitaron la ciudad y están de vuelta. Los capitalinos de Zoé presentarán “Aztlán” y los clásicos “Vía Láctea”, “Soñé”, “Labios rotos”, que les han dado éxito.Los de Iztapalapa son infaltables en cualquier fiesta, y su show promete ser de lo más saludable para el corazón y el cuerpo, pues su música inyecta energía con rolas como “17 años”, “Cómo te voy a olvidar”.El tapatío presentará lo nuevo de su discografía, producto de su incursión como productor y cantante. Siddhartha es parte de la avanzada tapatía, de músicos que innovaron con su forma y estilo de hacer música.Si de cantarle al amor se trata, está Napoleón. Toda una trayectoria de sonidos, influencias y amor por lo que hace en una noche dedicada a los enamorados.En espectáculos Pepe es garantía, como ya es costumbre, el cantante y productor presentará a sus hijos Ángelita y Leonardo, quienes recién estrenaron un show con jaripeo, tal como lo hiciera su abuelo, Antonio Aguilar. Su show es de dos días.Las ‘Coders’ están más que listas para gritar a todo pulmón rolas como “I feel Alive”, “Ángel cruel” y demás. Son los consentidos de ls leoneses, y su show es uno de los más esperados.El maestro Manzanero viene a dar cátedra de cómo se le canta al amor. Armando será parte de las celebraciones de la Fundación de la ciudad, y para ello prepara un set de lo más inolvidable.Después del éxito obtenido en sus giras del reencuentro, la banda llega en solitario para ‘probar suerte’ en el Bajío. La Calle de las Sirenas, donde se aparecen unicornios, se instalará en el redondel.Las hermanas Hanna y Ashley son garantía si de cantarle al desamor se trata. Su energía, carisma y entusiasmo es lo que la gente espera de este show, uno de los primeros del año. Las chicas regresan tras cancelar un espectáculo en 2018.Sin duda, de las más esperadas. Este concierto reunirá a los enamorados de los noventa o quienes crecieron con sus canciones. ¡A preparar garganta! Pues la energía y adrenalina se derramara entre los fans.Quien ya está lista para cantar es Edith Márquez. La artista lo dará todo en el escenario, pues siempre ha considerado a León como su amuleto de la suerte.El Two’r amigos está por cumplir récord de permanencia. Emmanuel y Mijares también colgaron el letrero de sold out para este espectáculo, no es para menos, recordar canciones como “Principe azul”, “Bella”, entre muchas otras, es más que una experiencia.Por primera vez juntos, al menos en León, los compositores y cantantes mostrarán su talento. Un espectáculo imperdible para quienes siguen su carrera y quienes tienen curiosidad de cómo se esucharán juntos.La cantante se encuentra en el mejor momento de su carrera y por eso, tiene planeado un repertorio de más de 30 canciones. Como siempre, sus fans le cumplieron y su espectáculo es uno de lso más esperado.A desempolvar botas y sombrero, pues Bronco promete más de dos horas de puro baile al sonido de “Sergio Bailador” y “Mi amigo Bronco”. Los años de experiencia de Lupe Esparza, son garantía si de diversión se trata.La banda está de regreso y parece que serán sus últimos shows. Fobia y su formación original, prometen lo mejor para los rockeros que extrañan el boom de este género.La leona dormida repite concierto en el Palenque. Lupita mostrará su evolución tras la adversidad, y el porqué sigue siendo la favorita de su público.Alejandro es uno de los más queridos en la Feria. Como siempre, los boletos para su espectáculo están a punto de agotarse, y la gente está lista para cantar al ritmo de su música. ¿Qué sorpresa prepara el Potrillo?, ¿Será que mostrará en León a su hijo, tal como su padre lo hiciera con él?Una de las favoritas de la ciudad no podía faltar a esta fiesta. El talento sorpresa será la banda de Sinaloa, quien prepara todos los éxitos de su carrera.