“Entre las 11 de la noche de hoy jueves y las 3 de la mañana del viernes, 20 gasolineras recibirán 20 mil litros cada una.

“Comenzarán a venderse al público a las 7 de la mañana para abastecer a 500 vehículos aproximadamente, así como bidones a personas con un máximo de 5 litros como establece el ‘Decálogo para el Abasto de Combustible en Gasolineras’", informó el municipio a través de un comunicado.

Mantente atento



“De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Bombeo de Pemex, es probable que las gasolineras que recibieron suministro no vuelvan a tenerlo, sino hasta algunos días después. (La decisión de continuar formado dependerá de las personas)”, hizo énfasis la autoridad.

Vigilarán estaciones y apoyar tránsito de autos

exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar compras de pánico, surtir lo necesario y hacer uso racional del vehículo.

Gasolineras que darán servicio el viernes 11 de enero, a las 7 a.m.:

A partir de estes viernes losque tendrán combustible con anticipación, anunció esta noche el gobierno municipal.Señaló que esta es una estrategia en coordinación con el Gobierno del Estado y los distribuidores de gasolina.Esta dinámica se mantendrá en losHabrá un segundo turno la tarde para que otras gasolineraspara comenzar la venta en cuanto la pipa descargue el combustible.Será a través de sus redes sociales que el Municipio informará con anticipación cuáles serán las gasolineras que tendrán producto disponible. Cada estación distribuiráparaSe mantendrá vigilancia con policías municipales y cadetes y elementos de Tránsito agilizarán la circulación paraCon esta dinámica la ciudadanía tendrá mayor certeza de los lugares en los que puede obtener el combustible, en tanto se restablece la operatividad de abasto.El Gobierno Municipal

1.- Carretera Qro-León, tramo Silao León km 167+670

2.- Bulevar Mariano Escobedo num. 702, Loma Bonita

3.- José María Morelos no. 3546-A. Santa Catalina

4.- Blvd. Antonio Madrazo no. 2302, Villas Vasco de Quiroga

5.- Blvd. Antonio Madrazo 1101 Esq. Blvd. Guanajuato

6.- Blvd. Vicente Valtierra 3708, Congregación San Pedro

7.- Blvd. Antonio Madrazo esquina con José María Morelos

8.- Blvd. Adolfo López Mateos no. 1002, Coecillo

9.- Blvd. Vicente Valtierra no. 2602, El Coecillo

10.- José María Morelos no. 2013, Predio El Peluchan

11.- Blvd. Aeropuerto no. 1440, Granjas de Santa Fe

12.- Blvd. Torres Landa no. 1440, Prados Verdes

13.- Blvd. Manuel J. Clouthier no. 208. Cerro Gordo

14.- 16 de septiembre no. 172, col. Obregón

15.- Blvd. Manuel Gómez Morín no. 640, Las Chichihuas

16.- Blvd. Antonio Madrazo no. 3701, San José del Consuelo

17.- Blvd. Adolfo López Mateos num. 902, col. El Coecillo

18.- Blvd. Francisco Villa 2411

19.- Blvd. Juan Alonso de Torres no. 528

20. Blvd. Francisco González Bocanegra no. 1901

No dejes de leer: