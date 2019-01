No se sabrá si Guanajuato 'maquilla' cifras de delitos.- Carlos Arce

JALISCO Y CDMX MANIPULARON CIFRAS



"No lo vamos a saber porque en el caso de la Ciudad de México y de Jalisco hay nuevas autoridades, pero pues si el procurador actual va a ser el mismo fiscal, claramente no vamos a saber si hay un maquillaje de cifras", señaló Arce Macías.

PIDE FISCALÍA AUTÓNOMA



"Actualmente la fiscalía ha estado trabajando durante nueve años, evidentemente el huachicol se ha sentido muy cómodo en Guanajuato y solamente esa situación hace necesario el cambio de un nuevo fiscal", dijo.

HUACHICOLEO Y HOMICIDIOS RESPONSABILIDAD



"Hay responsabilidades, un asunto es el robo de combustible que es un delito federal y otra cosa es los asesinatos que se dan por este robo de combustible, que están siendo homicidios dolosos, son estatales los tiene que perseguir los fiscales, los ministerios públicos estatales, la policía y claramente sabemos en Guanajuato que estamos ante un caso de protección también de las autoridades, no podemos ser ciegos a ello, entonces hay que ser muy cuidadosos al respecto, claro que hay esta protección y tiene protección en el estado", añadió.



"Hay coberturas por todos lados porque es una red de corrupción y yo creo que aquí lo más importante es saber que no se trata de asuntos individuales, sino de una red muy bien establecida, muy coordinada y que funciona a niveles muy sofisticados en cuanto a información y a protección que tienen", concluyó.



