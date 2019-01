Te decimos en cuáles gasolineras de Pachuca hay combustible esta noche

CON SERVICIO

Cientos de personas permanecen en estos momentos en las gasolineras de la, ya sea con garrafones o en sus autos, en espera de que sean surtidas por las pipas de Petróleos Mexicanos (Pemex).Las filas de autosy sus propietarios acumulan horas de espera, como en la, donde la línea de carros se extendióTe presentamos un recorrido que hizo AM Hidalgo por los establecimientos durante el transcurso de esta noche, el cual se actualizará al paso de las horas.Venden cantidades de 20 litros, enorme fila de vehículos. Solo venden 20 litros por auto o en garrafón. Refieren que hubo conato de bronca por la venta de gasolina derivado de no respetar lugares en la fila, desde las cinco de la tarde automovilistas esperan que llegue una pipa. En estos momentos, siguen a la expectativa, luces apagadasa la altura de Punta Azul,Vendieron hasta el miércoles en la tarde y no saben cuándo serán abastecidos. La fila de autos y personas con garrafones aumenta.en bulevar Colosio, empleados señalan que. Tienen dos días sin vender, luces apagadas