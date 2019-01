VIDEO. La mañanera de AMLO: Fuerza aérea vigila ductos, no hay denuncias contra Deschamps y siguen daños a ductos

El cambio es un hecho. Conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional https://t.co/9feXrNb9xH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 11 de enero de 2019

No hay denuncia contra Romero Deschamps



"No tengo información, y sí podría decirle que hay muchos rumores, en estos tiempos, y que es muy probable, aunque no lo descarto, ya dije que no tengo información al respecto, pero es muy probable que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petróleo, esto si se lo puedo asegurar".



"No vamos a actuar si no tenemos elementos. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del Gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad".

Pide comprensión por filas en gasolineras



"Hay mucha gente haciendo colas en las gasolineras y con razón pues se desesperan, se fatigan, se molestan, pero les pedimos que nos comprendan, que tenemos que resolver este asunto entre todos los mexicanos".

Dañan ducto oootra vez



"Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día, y a las 11 de la noche lo volvieron a romper, ya se está de nuevo reparando, me informan que en una hora más se restablece el abasto", dijo.

¿Para cuándo habrá abasto?



"La tendencia es a que se va a normalizar el abasto. No quiero decir cuándo porque no quiero fallarle a la gente, decirles que estamos trabajando para normalizar el abasto lo más pronto posible, no va a mantenerse esta situación por mucho tiempo, tenemos gasolina suficiente".

Buquetanques parados



"Acerca de los buquetanques sí están en espera porque tenemos que estar recibiendo gasolina diariamente de un considerable número de buquetanques. Yo sólo recuerdo que desgraciadamente se están comprando 600 mil barriles diarios, consumimos 800 mil barriles, producimos 200 mil, se compran 600 mil barriles, entonces constantemente están entrando barcos en todas las terminales marítimas".



"Tenemos gasolina para mucho tiempo, es un asunto de distribución al interior del País por el sabotaje en los ductos al tomarse la decisión de no permitir el robo de combustible".

Gasolineros pueden importar combustible



"Se está pidiendo eso a ellos. El plan incluye el que si tienen sistemas de transportación se abastezcan de manera directa".

Vigilancia aérea



"Alrededor de 4 mil elementos (participan en plan antihuachicol), pero desde ayer y hoy de manera muy especial empieza la vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos y se están creando bases especiales".

Destaca que el peso 'se ha fortalecido'



"Yo lo que estoy observando es que tenemos gasolina, que hay este plan para resolver el problema del desabasto. Estoy observando que no aumenten los precios de las gasolinas, afortunadamente no han aumentado y estoy observando que desde el día que tomé posesión hasta ayer se ha fortalecido el peso, es decir, no ha habido deterioro en nuestra moneda".

Feria para ofrecer aeronaves



"Ayer tuve una reunión con el Secretario de Comunicaciones, con el Secretario de la Defensa, con el Secretario de Marina, con funcionarios de Hacienda, porque están disponibles para venta alrededor de 80 aviones que usaban funcionarios y helicópteros de lujo y estamos pensando que va a haber una feria en el aeropuerto de Santa Lucía para exhibir estos aviones y convocar a los compradores del mundo a que los adquieran y vamos a obtener un dinero que a ser para beneficio del pueblo".

Guardia Nacional y compromiso presidencial



"Son muchos los delitos, robos, secuestros y no hay seguridad. Entonces, necesitamos esta Guardia Nacional con el compromiso de que no va a haber represión".

Sobre Maduro y Trump



"Nosotros somos respetuosos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. Ayer también estuvo en la frontera el Presidente Donald Trump, dio a conocer su punto de vista, hoy escribió un mensaje en su tuiter, nosotros somos respetuosos de lo que están manifestando gobiernos extranjeros".

Plan para discapacitados

2019, el año de Zapata



“El mejor homenaje que se le va rendir a Zapata es que el Gobierno, surgido del pueblo, mediante elecciones democráticas, como no se había visto, dará respuesta a las demandas de los mexicanos”.



"¡Viva mi General Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México ca***!".

SIGUE LEYENDO:

