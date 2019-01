El amparo

El huachicoleo, monstruosa herencia del PRI, se multiplicó durante el gobierno de Peña Nieto y estando Romero Deschamps al frente del sindicato petrolero, alcanzando una cifra récord de 41 mil 692 tomas clandestinas, lo que significó un crecimiento del 725.42% del 2013 al 2018. pic.twitter.com/4Gwja8UZLz — ONEA México (@oneamexico) 6 de enero de 2019

Queda en 'veremos'

Y el Sindicato... calla

En pleno operativo contra el, elteme ser detenido por elElpresentó unapara pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya que asegura que el fin de semana pasado unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo.Según información judicial a la que tuvo acceso Grupo Reforma, ello solicitó el martes pasado contra todos losde la, la, lay su, ambas adscritas a la, antes denominadaEn su demanda elsolicitó ser protegido contra cualquier, y tener acceso a cualquier investigación en su contra, fue turnada aen materia deDe acuerdo con información federal,manifestó en suque el viernes y sábado pasados unos sujetos vestidos con uniformes de policía se presentaron en las oficinas de sus abogados para preguntar por él.Ante la insistencia, el personal del despacho cuestionó a dichos individuos de la razón por la cual buscaban aly estos simplemente respondieron que tenían “un asunto” qué atender con él.Las autoridades consultadas indicaron queno precisa el domicilio ni el nombre del despacho al que se presentaron los supuestos policías, aunque sues representado por elEste episodio es el que hace suponer alque quizá exista una investigación en su contra o incluso una orden de aprehensión, motivo por el cual recurrió al amparo.Aunquey sus familiares han sido cuestionado en el pasado por la ostentación y sus lujos, esta vez el líder gremial pidió al juez que, a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía asequible.Esto último lo solicitó de manera expresa porque aseguró que en este momento su situación económica no le permite erogar cantidades “importantes” de dinero.Elaún no le ha concedido la suspensión y, por el contrario, le hizo una prevención para que aclare por qué los presuntos agentes que lo buscaron pertenecerían a alguna corporación federal y no a otras, dado que hizo una descripción genérica de ellos.Ayer el impartidor de justicia le dio un plazo de 5 días hábiles alpara que haga las precisiones requeridas. En caso de no desahogarlas en forma debida, su amparo será desechado.Aunque esta vez se trata de un amparo coloquialmente llamado “buscador”, para saber si existe alguna acción de la autoridad en su contra,no se había visto en la necesidad de recurrir a este recurso legal desde el llamado, hace más de una década.En aquella ocasión se ordenó su aprehensión por el supuestoa la campaña presidencial de, en el 2000, pero no fue detenido porque un juez suspendió las capturas y más tarde consiguió que fueran canceladas las acusaciones por falta de elementos.Raúl Gutiérrez, secretario general de la sección 24 del STPRM, se le ha buscado en sus oficinas de Salamanca, sin éxito. Foto: ArchivoElguarda silencio.no ha emitido ninguna declaración desde hace una semana que inició el problema deEl miércoles y jueves se le enviaron mensajes vía WhatsApp a su teléfono, y se le marcó al número que autoridades oficiales proporcionaron del dirigente, pero las llamadas no entran.En tanto el histórico ex dirigente sindical local,, actual secretario del Interior, si contestó la llamada de am el miércoles para sólo decir que ya la postura sobre ese tema era la que había emitido en un comunicado su dirigente nacional,, en respaldo alSe disculpó que estaba en una reunión y después atendería. Ayer jueves ya no respondió llamadas.