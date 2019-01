PRENDE LA MECHA

Arrancan Tribunal Federal Administrativo

***PRENDE LA MECHAEl súperdelegado del Gobierno Federal en Guanajuato, el leonés Mauricio Hernández Núñez, levantó polvareda ayer con un tuit mañanero donde en fotografías mostraba que ya había cargado gasolina y textual decía: “Es un esfuerzo mínimo, pero vale la pena. Tanque listo a las 6 a.m. Sí hay gasolina”.*REPROCHAN EMPRESARIOSUno de los que lo cuestionó fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos: “¿Esfuerzo mínimo estar 8 horas en una fila? ¿Esfuerzo mínimo perder más de 36 millones de pesos en horas hombre diarias? Estimado @mhernandeznunez me parece que tu opinión resulta insensible cuando hay miles de ciudadanos y empresas seriamente afectadas”.*DIMES Y DIRETESVarios más se lo reprocharon y Mauricio atizó al decir que tardó hora y media en cargar porque se levantó a las 4 a.m. Luego explicó que “mínimo esfuerzo” se refería a contrastarlo con lo que representa erradicar el huachicol.***SIN RESPUESTASLa semana se cumplió y el desabasto de gasolina persiste. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Pemex repitieron ayer la petición de paciencia ciudadana, dicen que ya van resolviendo el problema pero la realidad es que una mínima parte de las estaciones de servicio abastecieron ayer. No parece mejorar nada.*PEMEX, SILENCIOPemex desde su refinería de Salamanca no informa nada de nada. Ninguna noticia de qué pasa con la refinería y su producción que está parada desde hace días, y si llegó el mentado componente para la mezcla que el Gobernador dijo el miércoles que esperaban para el jueves, y pudiera pronto reactivarse. A AMLO le cuestionaron sobre la situación de las seis refinerías, pero no supo explicar lo que pasa.*DUCTOS ¿CUÁNDO?De la reapertura del ducto Salamanca-León, aunque el gobernador Diego Sinhue ya ofreció 200 elementos del Estado para vigilar el ducto y AMLO habló que desde ya se enviaría a cuatro mil elementos a vigilar los mil 600 kilómetros de los seis ductos principales del país, tampoco hay noticia para cuándo.*SU CORTO PLAZOLos comunicados de Pemex a nivel nacional ya son como “copy paste” de los de un día antes. “Pemex y el Gobierno de México reconocen el apoyo que brindan los ciudadanos ante las nuevas medidas implementadas en la logística de abasto de combustible; situación que se normalizará en el corto plazo y traerá beneficio para todos”. El mismo “corto plazo” que vienen repitiendo desde hace una semana.***CONSEJEROS Y PRIVILEGIOSEl capitán del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez, también dio de qué hablar ayer que en el programa radiofónico matutino de Noticieros en Línea, con el periodista Antonio Rocha: entregó los boletos que el Patronato de la Feria regala a todos los consejeros para el Palenque.*CÓDIGO DE ÉTICARecordó que el Código de Ética para consejeros ciudadanos de León, que el CCEL presentó en septiembre al alcalde Héctor López Santillana, establece que no deben aceptar regalos de ningún tipo, para cuidar la imparcialidad en las decisiones que se toman y que impactan la vida de toda la ciudad.*TODOS AL PALENQUEJosé Arturo defiende que es congruente con un documento que ellos presentaron, y además que tiene dos años al interior del Consejo de la Feria insistiendo en que ese tipo de “privigilegios” salen sobrando. A cada uno de los consejeros les regalan tres boletos por variedad, y su valor en el mercado es de $75 mil.*NO LES PARECEYa veremos cómo toma esa postura el resto de sus compañeros del Patronato que encabeza el empresario Gabriel Pérez. Trascendió que a más de uno no le cayó bien, consideran que los exhibieron. ¿Qué dirán los representantes de organismos empresariales cuyos líderes firmaron el Código de Ética?*PANISTAS LOS REGRESANPor lo pronto las representantes del Ayuntamiento, la síndica Leticia Villegas y la regidora Ana María Carpio ya dijeron que ellas no tocarán esos boletos, que los regresan para que hagan lo que quieran.*CONSEJEROS EN SERIOEso de los boletos es forma, en el fondo lo que se trata es cambiar el rol de los consejeros ciudadanos de todos los organismos municipales (los representantes empresariales por ejemplo están en SAPAL, Implan y muchos más), que asuman que están por la ciudad y no de intereses personales o de grupo.El Gobierno del Estado arrancó con la construcción de las nuevas oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con una inversión en la primera etapa de $17.5 millones. Se ubica en Silao, en el Parque Bicentenario, a un lado del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato.De acuerdo al programa de obra deberá finalizar esa etapa en julio de este año.Se construirá la planta baja, que contará con tres oficinas para magistrados, nueve oficinas para secretarios de acuerdos, una oficina para delegado administrativo y otra para delegado informático.