Incrementan gasolineras sin combustible en Hidalgo

SIN DAÑO ECONÓMICO

SIN DENUNCIAS VS GASOLINERAS

ABASTO EN UNA SEMANA

Hasta la noche del jueves 9 de enero,de servicio de combustibles e hidrocarburos, pese a ello, Hidalgo no reporta pérdidas económicas graves afirmó Israel Félix Soto, titular de la Secretaría de Políticas Públicas.Durante su gira de trabajo por Tula, el secretario comentó que de losde hidrocarburos que están repartidos en los municipios del estado, 79 presentaban problemas de abasto, muchos de ellos en Pachuca, mientras queaunque no especificó el número de establecimientos en cada zona.Comentó que, aunque la problemática por el abastecimiento de hidrocarburos ha ido avanzando en Hidalgo,en comparación con otros estados, esto derivado de la coordinación que tiene el gobierno estatal con el federal para que los centros se sigan abasteciendo.Además, informó que se le ha instruido a José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), para que se le déporque es lo que más necesita la gente.En cuanto a las pérdidas económicas derivadas del desabasto de combustibles, el secretario de Política Pública afirmó que en la entidadEn ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Hidalgo reportó, principalmente refresqueras cerveceras y distribuidores de productos perecederos, aunque tampoco manejó cifras.Mientras que la Unión Global de Gasolineros, pero tampoco manejó cifras.Félix Soto refirió que hasta el momentode hidrocarburos en Hidalgo, esto luego de que se dio a conocer que en otros estados, presuntamente, algunas gasolinerías compraban hidrocarburos robados.En cuanto a la regularización del abasto, Félix Soto dijo que, hasta donde tienen conocimiento, se prevé que la distribución de gasolinas, al menos eso ha informado el gobierno federal.En días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo queen el ducto que va de Tuxpan a Azcapotzalco y que la afectación era en Hidalgo y esto ha abonado al desabasto de hidrocarburos.Sin embargo Israel Félix Soto comentó que hasta el momento no sabe en qué parte se ubica la afectación.