Desabasto de gasolina ya afectó a 82% de empresas automotrices

"La única variable en donde medimos es la demanda, no va haber cambio en tarifa, tiempos de espera.... esperamos, aunque no podemos garantizarlo, porque evidentemente no sabemos lo que va suceder en las próximas 48 horas con el tema de la gasolina, lo que si es que no queremos lucrar con nuestros clientes".

SOBREDEMANDA LES AFECTA



"Nuestro diagrama funciona en tener un equilibrio entre demanda y oferta, para nosotros no es conveniente que exista una alta en la demanda".



En la industria automotriz-autopartes un 82% de las empresas han tenido afectaciones por la falta de gasolina en Guanajuato.De acuerdo a una encuesta realizada por elrealizada a 72 empresas, el 77% de las empresas tuvieron afectaciones en incumplimiento de proveedores de servicios, 63% en el Transporte de personal, 47% por Ausentismo, 29% en Transporte de materia prima y 27% en Transporte de producto terminado.La encuesta detalla que estas empresas han optado por tomar medidas deentre las cuales mencionan está el compartir auto, ampliar u optimizar turnos de personal operativo, cancelación de visitas y envían a sus empleados a formarse a gasolineras en horario laboral y algunos otros han tenido que trabajar desde su casa.que está al frente deexpresó el apoyo a las empresas que lo integran y refrendó su compromiso por exigir a las autoridades que el problema del desabasto de gasolina se solucione a la brevedad, así como buscar estímulos fiscales al estado por las afectaciones a la industria y comercio.Un dato a considerar es que el 73.5% de quienes respondieron la encuesta, aseguraron que, para no sufrir más afectaciones, podríansin afectar su producción.Las pérdidas reportadas, bajas de volumen, aún no estás cuantificadas con una muestra confiable, tampoco así las inversiones adicionales para sostener esta situación.En total son 40 mil empleados administrativos o de confianza de la industria automotriz, principalmente concentrada en las ciudades del corredor industrial, los que ya están siendo afectados y han sido enviados a trabajar a su casa (Home office) o están usando medidas alternativas de transporte.son las ciudades de México en donde Uber ha tenido afectaciones ante el poco suministro de gasolina existente, compartióComentó que la demanda ha crecido no de una forma de alarmarse, pero si más allá de la capacidad que tienen de número de unidades en las tres ciudades, por lo que ocasiona un desequilibrio entre menos cantidad de unidades circulando de Uber -por falta de combustible- y mayor gente que requiere sus servicios.Comentó que a diferencia de lo que pudiera pensarse para la marca no es bueno que crezca la demanda, sobre todo cuando no cuenta con el total de sus carros en servicios, pues varios socios han tenido que esperar varias horas en las filas de las estaciones, para luego regresar a tomar sus servicios.