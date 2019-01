Da ‘la felicidad’ ser ordenados

, es el nombre que recibe la serie de 8 capítulos en los que la experta en el orden ayuda a mejorar la calidad de vida de diferentes familias, por medio del Método KonMari.La empresaria, de 34 años, es una fiel seguidora y practicante de la organización desde su infancia pero, mientras estudiaba la universidad en Tokio, fue cuando comenzó profesionalmente a trabajar como consultora de ‘tidying’ (ordenando).A diferencia de otros planes de ordenamiento en los que se enfocan de habitación por habitación, el método desarrollado por Marie se basa en el ordenamiento por categorías y no por ubicación, empezando por la ropa, después libros, papeles y por último los artículos sentimentales.“Mantenga solo las cosas que hablan al corazón y deseche los artículos que ya no generan alegría. Agradézcales por su servicio, luego déjelos ir”, recomienda en su sitio web Kondo.En la serie, disponible en la plataforma de streaming, Marie visita familias en cada capítulo para ayudarlas a cambiar su vida y la imagen de sus hogares poniendo en práctica su método.En su libro más vendido, según el New York Times, “La magia de la limpieza de la vida” Marie asegura que, al simplificar y organizar sus hogares, los lectores nunca tendrán que hacerlo otra vez.La consultora define KonMari no sólo como su método sino como un estilo de vida gracias a los productos, servicios y contenidos que han sido diseñados para ayudar a las personas a organizar y llevar alegría a sus vidas.* Con información de konmari.com