Crucero debe regresar a tierra antes de tiempo, al reportar 277 enfermos

Un prestigioso crucero con miles de personas a bordo que se encontraba por el Caribe tuvo que recompensar a sus clientes luego de que se reportara un brote de norovirus enfermando a 277 pasajeros y miembros de la tripulación con diarrea y vómitos.

Se trata del enorme crucero llamado Oasis Of The Seas en donde se reportó el brote de este virus.

El norovirus es el responsable del 50 % de los brotes de gastroenteritis por intoxicación alimentaria en Estados Unidos.

Norovirus puede afectar a personas de cualquier edad, se transmite por consumo de alimentos contaminados, aguas fecales o contacto entre personas.

De acuerdo con Sky News varios de los pasajeros se quejaron en sus redes sociales de que el crucero “era un caos total” cuando este amarró en Jamaica y se vieron obligados a permanecer a bordo.



"Un infierno en el Oasis Of The Seas. Me tomé una semana libre del trabajo para navegar en un barco durante 6 días", expresó con tristeza otro pasajero.