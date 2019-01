Enamorada deja carta de amor en avión, se busca su desenlace

"Compré el boleto anoche a las 4 a.m. porque estoy muy enamorada de mi mejor amigo. Él está volando de Boston a Nueva Orleans y tiene una escala en D.C. De hecho, yo vivo en D.C. y de todos modos iba a viajar pronto, así que pensé, ¿por qué no sorprenderlo en el aeropuerto durante su escala? Le voy a decir que estoy enamorada de él".



"Audaz movimiento ¿cierto? Pero mira, en cuatro días voy a irme a Australia por un semestre y no lo veré en cinco meses, así que realmente es la última oportunidad que tengo. Realmente no sé lo que voy a decir, pero voy a hacerlo. ¿Por qué no? Es decir, me voy, así que, ¿a quién le importa? No lo sé. Deséame suerte quienquiera que seas."