América inicia con victoria la defensa de su título

2019-01-12 10:31:30 | EL UNIVERSAL

Las Águilas iniciaron con victoria ante el Atlas su participación en el Clausura 2019.

Martin anotó en el debut de las Águilas. Foto Twitter Henry Martín



El equipo del América comenzó de la mejor manera la defensa de su título al derrotar como visitante 2-1 al Atlas, en partido correspondiente a la segunda fecha del Clausura 2019 de la Liga MX disputado en el Estadio Jalisco.



Los goles de la diferencia fueron obra de Henry Martin al minuto 57, así como del paraguayo Cecilio Domínguez al 69; el también “guaraní” Osvaldo Martínez descontó al 90.



Con este resultado, los “azulcremas”, que tienen pendiente el juego de la fecha uno con Necaxa, sumaron tres puntos, en tanto que los de la Perla de Occidente se quedaron con tres unidades.



El cuadro de las “Águilas” se adueñó del juego pasados primeros 25 minutos de acción, pero fueron incapaces de reflejarlo en el marcador y se fueron al descanso sin movimiento en la pizarra.



Para el complemento, cuando el juego más equilibrado estaba, el ecuatoriano Renato Ibarra le robó un balón en la salida a Edgar Zaldívar para ceder a Henry Martin, quien dentro del área, ante la tardía cobertura de la defensa central, cruzó un derechazo que batió a José Hernández para poner el 1-0 al minuto 57.



Ante cualquier intento de reacción, los campeones finiquitaron el juego al minuto 69 en una gran jugada individual del paraguayo Domínguez.



El “guaraní” arrastró el esférico desde la banda de la izquierda en su propio campo, hasta la entrada del área rival de donde sacó un disparo que no llevaba nada pero que pegó en el zaguero estadunidense Omar Hernández para desviar la trayectoria y dejar sin oportunidad a al portero José Hernández.



Cuando parecía que ya no sucedería nada, el paraguayo Osvaldo Martínez prendió un impresionante disparo que se coló pegado al poste derecho, pero ya no hubo tiempo para buscar el empate y así el Atlas sufrió su primera derrota de la competencia ante el campeón que está listo para defender su corona.