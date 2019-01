"Éxito y no suerte", el deseo del Piojo a Lainez

2019-01-12 11:21:14 | EL UNIVERSAL

Diego Lainez ya se encuentra en España, con el Betis, para realizar los exámenes médicos y concluir su fichaje.

Miguel espera que le vaya bien a Diego. Foto Especial



Aunque hubiera querido que Diego Lainez se quedara en América, para terminar de madurar, el técnico Miguel Herrera sólo tiene buenos deseos para el juvenil que acaba de volar a su aventura en el extranjero.



"Él puede encarar al que sea, no tiene problema, deseo que le vaya bien, no suerte sino el mayor de los éxitos", dijo Herrera tras iniciar el Clausura 2019 ya sin el atacante de 18 años.



De igual modo , el Piojo no dejó escapar lo aguerrido que puede ser Diego contra los rivales.



"Tiene muchas condiciones, mucho talento, no se esconde, lo ven chiquito, que está chaparrito, pero está bien armado", advirtió.



Lainez ya se encuentra en España, con el Betis, para realizar los exámenes médicos y concluir su fichaje.