Omar Oseguera, merecido, con una estrategia bien planteada, con orden y con un gol que debe ser un parteaguas para Andrés Mosquera.Eltuvo su revancha, acompañada por la suerte. Pero Andrés no puede permitirse más errores, no así de "infantiles", él lo sabe.Ahora,todos corren, meten, buscan, pero no se encuentran. Un puntazo que va más a lo anímico del Verdiblanco.Iván Rodríguez otra vez con gran juego, al igual que Navarro.El empate de La Fiera ante La Pandilla ademas de ser justo,En la parte positiva,jugándole parejo, y en su casa a un conjunto que está destinado a ser uno de los protagonistas del torneo., solo falta que el argentino sea constante todo el partido. Para destacar también el corazón que pusieron los elementos esmeraldas hacia el final del cotejo, mismo que permitió conseguir el agónico empate.Eny están comprometiendo los resultados de equipo. Ojo, que su gol atenúa la equivocación en el penalti regalado, pero no lo lava.y pasan sin pena ni gloria en la cancha. Aún mucho por afinar, pero este León luce mejor que el del torneo pasado.Insisto,Los pronósticos pusieron ay los resultados de la primera fecha del torneo, pero ahora fue diferente, ahoraque vivió un infierno y una gloria en Monterrey.No podemos exonerar al cuadro de Ambriz por completo, puesSin embargo, el actual León tiene temple para mantener la disposición táctica en la cancha.Sin sonar a conformista,No únicamente por sacarlo en el último minuto, sino por la forma en la que se jugó a lo largo de los 90.Después de dos fechas contra equipos que en otro tiempo La Fiera se daba por muerta antes de jugar, ahora a uno de ellos se le tuvo a instantes de ganar, como lo fue Tigres, y al otro, Rayados, se le aguó la fiesta en su casa.