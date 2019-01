“Me pienso retirar en mi Atlas, y si en algún momento yo entré en planes, es mentira”, declaró a ESPN.

Rechaza haber influido en fichaje de Lainez



“Aquí saben perfectamente quien es Diego, tiene 18 años y Serra Ferrer lo viene viendo desde hace tiempo e incluso lo fueron a ver a Toulon”, declaró.

Bienvenido a @realbetis @DiegoLainez10, donde somos más que un club, somos una familia. — Andrés Guardado (@AGuardado18) January 10, 2019

