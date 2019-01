Desabasto de gasolina causa incertidumbre en ciudadanos

Mientras se afinan las estrategias de coordinación para abastecer combustible, las esperas de algunos ciudadanos siguen prolongándose hasta por días, y las secuelas están en la vida personal y labora, am platicó con algunos de ellos que después de casi 50 horas de espera obtuvieron gasolina.

“Me ha afectado en lo laboral, ayer no fui a trabajar, pero todo sea por el beneficio de que se robe menos, apoyo la estrategia como cualquier mexicano debería hacerlo. Creo que hay mucha desinformación la gente se deja guiar por información en Internet que no está confirmada” - Aldo Constantino

“Trabajo en herrería y pues necesitamos la gasolina para movernos, lo bueno es que estamos cerca y podemos venir a formarnos. Por ahora no nos ha afectado tanto, pero todos los empleados hemos tenido que venir a formarnos, ya hemos estado más tiempo en las filas que trabajando” - Johnatan Nava

“Donde más me ha afectado es en el trabajo, ya van dos días sin trabajar, tengo un taller de calzado, pero de todos modos ya estamos perdiendo. Ya han sido varios días que no van algunos de mis empleados, ya tenemos perdidas, por eso temo que se vaya prolongar esto porque va a afectar a muchos” - Luís Gonzalez

“El jueves saliendo de trabajar me vine a formar, ayer viernes solo les avisé que me vine a formar y me mandaron un supervisor para ver si era cierto, y hasta el dueño me mandó un bidón para ver si lo podría llenar” - Braulio García

“Trabajo como maestra en zona rural y ayer me fui a la sierra, dejé a mis dos hijos con mi camioneta para irme a trabajar porque no podemos faltar, doy clases en Saucillo de Avalos que está casi a una hora en terrecería, pudimos conseguir un Uber que muy consciente no cobró mas que la gasolina y de regreso me dio aventón uno de los papás de mis alumnos” - Elsa Gonzáles

"No fui a trabajar el viernes, tuve que pedir permiso en el trabajo, soy subdirector en un Cebetis, y ahora sábado aquí esperando la gasolina. Diario debo recorrer casi 15 kilómetros diarios entre ir al trabajo y dejar a mis hijos, ya estaba solo con la reserva de gasolina y no la iba a hacer” - Antonio Tovar

“Desde antier se me quedó mi carro por El Vergel, venia de Ocampo porque según ahí había gasolina pero no alcancé a llegar, ya dos días sin poder trabajar y allá sigue, ayer fui en la madrugada a dejar a un chavo vigilandolo, y me vine para conseguir gasolina aunque sea para regresarlo” - Johnnatan Robledo

* Cuatro días de incertidumbre

En la estación ubicada en el cruce de La Luz con Vicente Valtierra, varias personas han permanecido con bidones y automóviles desde el pasado martes con la incertidumbre del arribo de combustible, y algunos, sin opción de moverse del lugar.