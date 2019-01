Esta noche de sábado hay combustible en estas gasolineras

Este sábado por la noche, varias estaciones de gasolina en Pachuca permanecen cerradas debido a la falta de combustible. No obstante, en algunas de ellas automovilistas formaron filas para esperar pipas de abastecimiento, incluso cundo los despachadores pidieron no hacerlo.

Te presentamos un recuento de gasolineras que están en servicio con filas de autos que alcanzan kilómetros.

*CON COMBUSTIBLE

GASOLINERA EN TECAMAC, SAN AGUSTÍN TLAXIACA

Fila de dos kilómetros



GASOLINERA CTM, 11 DE JULIO

Prioridad a taxis y combis



TOTAL PALMA GORDA, hacia Ciudad Sahagún

Llegó pipa

*SIN COMBUSTIBLE

GASOLINERA G 500

Bulevar Minero a un lado de Soriana, los trabajadores dicen que no habrá combustible hasta el próximo lunes.



BP

Bulevar Minero, la salida Actopan. Empleados dicen que desde ayer en la noche se terminó el combustible y no saben cuándo llegarán las pipas.



ESTACIÓN PEMEX CUALLI 12648

Bulevar Minero, en la colonia Parque de Poblamiento. Fila de autos desde la mañana del sábado aunque los empleados les piden no formarse porque no saben cuándo va a llegar la pipa.



En esta gasolinera los empleados entregan un papel con el número de celular 771 324 43 58, en cuya foto de perfil se puede leer: “Solo diésel”, y cuando tienen gasolina disponible, cambian el mensaje para avisar a la clientela.