Se forman aunque no hay gasolina

“Estamos desde el miércoles, no hay gasolina aquí desde la semana pasada pero queremos ser los primeros en cargar, yo soy la 2 de la lista, se ha ido mucha gente, estoy aquí porque mi hijo no puede, necesita la gasolina para trabajar, para llevar a los niños a la escuela”, dijo.

'Apartan' sus lugares

Desde la mañana del miércoles, la señora María Elena Meléndez espera compraren laubicada en elesquina con calle Río Bravo, pese a que no hay confirmación de cuándo habrá combustible.Su bidón es el segundo en la lista para ser surtido, y le siguen más de, donde hay letreros que dicen, sumado a una fila de al menos 30 vehículos estacionados.Sentada en una silla bajo el rayo del sol, esperó paciente por 3 días a que llegara el suministro dea esta estación, que es la más cercana a su domicilio en la, pues su hijo necesitaba lapara trabajar este fin de semana tocando música en fiestas.Hasta el momento se desconoce cuándo se normalice el servicio. Foto: Julieta OrtizJunto a María Elena, la mañana del este sábado había 8 personas esperando que llegara la, y que a 4 días de haber iniciado su búsqueda, no ven para cuando pueda restablecerse el abasto.Los vecinos se turnaron para cuidar los bidones y evitar que se roben las tapaderas, para que algunos de los que estaban cuidando pudieran ir a sus casas a desayunar o a atender a sus familias.Otra de lasdonde había una fila pero no servicio, fue laubicada frente al templo de San Juan Bosco, donde se pusieron botes de basura para evitar que los ciudadanos ingresaran con sus vehículos hasta las bombas de servicio.En lafrente a latampoco hay servicio desde el pasado fin de semana, y aún no tienen idea hasta cuando volverá a llegar elAdemás, hubo reportes de que en lasa latampoco había, pero sí una fila de automóviles esperando a que llegara el combustible.