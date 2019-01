EXIGENCIA A PEMEX

Diputados relajados, relajados

El gobernadoraprovechó la inauguración de la Feria Estatal León 2019 para hacer un nuevo llamado al Gobierno Federal a resolver pronto el desabasto de combustible. Eso sí, en Pemex no dejan de tomarle las llamadas, muy educados, pero no hay respuestas que den tranquilidad.“Apoyamos la lucha contra el huachicol, pero exigimos resolver el desabasto porque no podemos parar una economía”, dijoen su mensaje ante autoridades y sociedad en la apertura de la Feria. A los ciudadanos les pidió que no cunda el pánico y a no dejar, en lo posible, de salir para no dañar al comercio.Hasta ayer nada pareció mejorar, sostuvo que 10% en promedio de las estaciones estaban operando. De la reactivación definitiva de la refinería de Salamanca y la apertura de los ductos no hay ninguna noticia.Con cara de aquí no pasa nada el coordinador de la bancada de diputados locales de Morena, el salmantino, subió a sus redes sociales un video en el que cuenta que iba saliendo de Salamanca con dirección a Villagrán, que pasó por varias gasolinerías, y que la gran mayoría estaban abasteciendo. “Al parecer se está garantizando el abasto de combustible. Tengamos paciencia”, dice.Uno de los que le respondió fue su compañero diputado local del PAN, el leonés. Le dijo que ya que andaba por ahí porque no se baja con los ciudadanos y les explica eso. El ‘moreno’ le reviró que los panistas eran buenos para rasgarse las vestiduras pero evadían responsabilidad en la violencia., que además preside la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, aceptó la inseguridad y violencia, “es un tema que sí tenemos que remediar de inmediato, y concentrar todas nuestras fuerzas en soluciones. Pero no lo veo normal a esto: fotos de Villagrán en este momento”.El subsecretario de Gobierno en el Estado, el exlegislador local panista,, también intervino para decir que acababa de recorrer la Guanajuato-Celaya (aproximadamente 115 kilómetros) y encontró 13 gasolineras: 3 despachando con filas enormes, una con fila enorme sin despachar, nueve sin servicio. ¿Vendiendo? ¿abastecidas? ¿regularizando? ¿no compra de pánico?Otra vezle pidió mejor concentrarse en buscar soluciones para el abasto, “en lugar de que nos quieras engañar con que hay abasto de combustible”, y le subió más fotografías del momento.le respondió cuestionando la imposición del procuradorcomo Fiscal General.Ante cuestionamientos de ciudadanos en tuiter, por ejemplo el de un leonés que pedía venir a conocer la situación, el legislador de Morena suavizó su postura: “La conozco, la distribución de gasolina aún no se normaliza. Entiendo. Tengan paciencia por favor”.Pero aquí no importa qué dice Morena y la oposición, que le pregunten a los ciudadanos. Lo que reporta el monitoreo de la autoridad estatal es que sólo el 15% de estaciones están abiertas, y eso no mejora. Sería bueno que los que le hablan al oído al Presidentele hagan saber la dimensión del caos ¿o no?El que anduvo ayer en Pemex fue el secretario de Seguridad Pública del Estado,. A Guanajuato se trasladarían full-tanques de combustible desde Lázaro Cárdenas y hay que cuidarlos. También se espera se haya afinado totalmente la coordinación para vigilar los ductos, y ya los abran.En la inauguración de la Feria de Leónle pidió al alcaldeque no se vaya a tomar muy en serio el festejo del aniversario de la ciudad el 20 de enero, porque tempranito el día 21 hay que estar en la inauguración de la primera Preparatoria Militarizada en León, en la colonia 10 de Mayo.La construcción del plantel ya está a un 98% . Hubo 400 aspirantes que presentaron examen aunque el ingreso será de 120 en cada uno de los planteles de León e Irapuato. Luego de que conozcan cuántos aprobaron las pruebas se valorará la conveniencia de abrir un segundo turno, comentóUn buen número de diputados locales de toditas las fracciones parlamentarias se dieron cita en el arranque de la Feria Estatal León 2019 y el tradicional recorrido por las instalaciones. El gobernadorse tomó la foto en el stand del Poder Legislativo ubicado en el Pabellón Guanajuato.Los legisladores andan relajados, regresan a su segundo periodo ordinario de sesiones hasta el 15 de febrero, no habrá periodo extraordinario e iniciaron el año sin comisiones ni mesas de trabajo.