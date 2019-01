Vacunación en peligro

Vuelvo a esta columna entusiasmado, contento y agradecido, en primer lugar, con el Ing. Enrique Gómez Orozco y el periódico am por el espacio que nuevamente me han brindado para compartir con ustedes diferentes tópicos acerca de las, lay la, así como mi reflexión sobre ellos; y en segundo lugar, con ustedes amables lectores, de manera anticipada, por sus comentarios, observaciones, críticas y palabras de aliento.Entrando en materia, el pasado 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el, que enpresenta una severa disminución en lo general, y en temas sensibles para la, como lo es laen lo particular.ha sido líder latinoamericano en el, y en consecuencia, de la disminución de enfermedades y muerte ocasionadas por enfermedades prevenibles por, tanto en niños como en adultos mayores o personas con las defensas bajas por, por citar algunas.Laes un derecho universal que tiene corresponsabilidad de la población para acudir a vacunarse y que está situado como un bien público. Deben mantenersepor biológico (vacuna) y al menos 90% de esquema completo de vacunación en cada grupo de edad.De no ser así, se pone en riesgo mantener lay nuevos brotes, el control epidemiológico de la difteria, laneonatal y no neonatal, la, el, la prevención de formas graves de, la prevención de infecciones masivas por Haemophilus influenzae tipo b, el control epidemiológico de la parotiditis, reducir la incidencia de infección por el, y un tema de ocurrencia en esta temporada, prevenir laLes platico que el año pasado latuvo un presupuesto modificado para el. Ajustando esta cantidad al índice nacional de precios al consumidor a diciembre de 2018 informado poralque fue del 4.97%; debería al menos haberse solicitadoLa propuesta presentada por elfue de, con un serio déficit de 5para mantener siquiera el nivel de 2018.El pleno de la, presidido por lay de la cuál soy Secretario, solicitamos por unanimidad en el proceso de debate presupuestal, que le asignaran al menospara mantener en pesos corrientes ely fue rechazado sin explicaciones por la Sy en el pleno por el partido mayoritario y sus aliados.Laestá en peligro además del tema monetario por fallas de la rectoría del, entre muchas faltas, resalto la carencia grave de un sistema nominal sectorial que permita saber el estado dede los niños en nuestro país, sospechándose -con evidencias- que las coberturas alcanzadas no llegan siquiera alPara muestra un botón, en elnos advierten que la mitad de los casos atendidos por(enfermedad prevenible por vacunación) en menores de un año se presentaron en niños que no cuentan con el esquema completo deEsto no puede ser más que por dos situaciones: no se tiene disponibilidad del biológico o sus familiares y el sistema de salud al que pertenecen no han sido capaces de convocarlos y convencerlos de la bondad de vacunarles.Le invito a revisar sus cartillas de vacunación para asegurarse que usted y su familia están plenamente cubiertos. ¿Usted qué piensa?