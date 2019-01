Costos de oportunidad

Unen finanzas, es aquello que dejas de ganar por tomar una decisión de. Es un concepto que no siempre tomamos en cuenta cuando decidimos algo y está relacionado con la situación personal de cada inversionista. Para quien no tiene alternativas de inversión atractivas, su costo de oportunidad es cero. Para un individuo audaz y emprendedor que tiene rendimientos al invertir su tiempo y dinero, el costo de oportunidad es alto y es precisamente su tasa de ganancia.La cultura financiera lamentablemente no se enseña en las escuelas y menos en las públicas. Es una triste realidad. El gobierno vive dey al no vender, tampoco tiene este “gen” de la. Históricamente los mexicanos fuimos formados para que el mercado laboral nos ofreciera un empleo o que el generoso gobierno (el “ogro filantrópico” que nombraba) nos extendiera su mano y nos cobijáramos con una cómoda plaza. Pero el mundo cambió; la población creció, los mercados se abrieron, los clientes se hicieron exigentes y la competencia entre países y comunidades se extendió a toda la humanidad. Por eso, laes fundamental para que una nación prospere.Laes un enorme aprendizaje para. Eltomó “el toro por los cuernos” pues para hacer realidad sus planes de gobierno, requiere recursos y no tenía otra alternativa que evitar el robo. De aplaudir su valentía. Pero cerrar los ductos y enviarlos por “pipas” es 14 veces más caro y lento. No había de otra, es cierto. Pero hoy, el Bajío resiente ya los efectos de esa decisión valiente. La economía y la vida social se han estancado. La evolución del PIB estatal lo reflejará y con seguridad ello reportará pronto en el; laserá un buen termómetro en la baja de la afluencia y en laElno tiene el perfil que requeriríamos los mexicanos para conducir la estrategia de la mayor empresa del. Es un honesto incondicional del Presidente. Pero ¿usted contrataría para su empresa a un honesto burócrata o a un directivo bien preparado al que le pagara por resultados? Nos toca a los mexicanos apoyar las decisiones, solo que el costo de oportunidad será muchas veces mayor alinclusive si anualizamos los ahorros para los años siguientes.El costo de oportunidad en else mide por las unidades deque se dejan de producir cuando hay un paro de suministro. Para energía eléctrica es ely se mide en unidades de tiempo en las que el cliente deja de recibir energía eléctrica; la fórmula es precisamente calcular con un modelo econométrico, el “costo de oportunidad”, es decir, lo que se dejó de producir en el(la, la, ely la) por el corte del. Así, lapor unos segundos de suspensión del fluido eléctrico no es lo que deja de facturar lasino aquello que dejamos de producir los mexicanos por no tenerLo mismo sucede con el caso de la. Es cierto que como lo dice elha dejado de perder dinero por cerrar los ductos. Pero no es exacto el cálculo. Cerrando los bancos no se evita el lavado de dinero; cerrando las taquerías no se elimina la obesidad.. Es solo con penas duras, incluso la pena de muerte, con detenciones, con aprehensión a delincuentes, como se podrá detener en el imaginario colectivo, la. El “pueblo bueno” está asociado con las mafias de gasolineros y funcionarios de; no todo el pueblo es bueno ni todos los funcionarios son malos. Las etiquetas sirven cuando se realizan detenciones y castigos.Difícilmente la opinión pública podrá creer que fue efectiva ladel País si no hay detenidos y se. El País requiere, como si fuera un aula de clases o una familia o una empresa, castigos ejemplares que muestren a la organización que. El daño ya está hecho. El costo de oportunidad (aquello que dejamos de producir el 40% de los mexicanos que vivimos en los 10 estados afectados) puede llegar al. Haciendo una regla de tres, podría ser ely reducir elanualizado a menos delFue enorme la soberbia del Presidente al afirmar que “no hay desabasto” y tan grande como la incertidumbre que genera en la población al afirmar que “lo más pronto posible” se resolverá. No reconocerá que la estrategia falló en coordinarse con los gobernadores de los estados afectados y en aplicar la fuerza del estado contra lospues no hay detenidos.Investigaciones Meridiano aplicó esta semana una encuesta a 350 leoneses, la mitad de ellos en las filas de compra de gasolina y el otro 50% a población abierta. El, 16% “regular” Y 4% “poco” su vida.Escasamente el, “algo” el 8.4%, “poco” el 17.6%, “nada” el 48.4% y “no lo sé” el 10.8%. En cuanto a si ely que “no” el 8.4%, “no lo sabe” el 9.6%. Seguramente estos datos contrastarán con los que se midieran a nivel nacional, pero serían similares si se aplican en estados comoo ladonde hayResistiremos unos días, quizá algunas semanas más. Pero la afectación a la vida social y productiva, la, la, la caída de los sistemas de logística y distribución de productos, la, y en el caso de, la, tienen hoy un enorme “costo de oportunidad”, considerablemente mayor a los ahorros por el cierre de los ductos. Es cultura financiera básica. Nos toca apoyar las decisiones del Presidente, pero no podemos dejar de calcular el costo oculto, el “costo de oportunidad”.* Director de la Universidad Meridiano [email protected]