Al hablar de frío, en, seguramente nos viene a la mente un día de invierno con temperaturas de entre cero y diez grados centígrados. Sin embargo en las, como la, éstas fácilmente llegan a menos diez grados.Esto seguramente es bastante incómodo, pero nada comparable a losque se alcanzan en la. Estas son las más bajas temperaturas que se encuentran en la superficie de lapero son poca cosa comparadas con las temperaturas que se encuentran en otros planetas o en el lado oscuro de la Luna -a donde acaba de llegar una nave- con temperaturas de. En nuestro planeta las temperaturas más bajas solo las encontramos en laboratorios con instalaciones especiales.Es importante recordar que el concepto deestá directamente vinculado al concepto de. De hecho el término temperatura, es simplemente una medición de dicho movimiento. Esto inmediatamente nos lleva a preguntar: ¿Cuál sería la temperatura de un gas en el cual sus átomos o moléculas se encuentran completamente inmóviles? A esta temperatura se le define comode temperatura y corresponde a poco más deLaimpide que en la práctica se alcance el, pero se puede llegar muy, muy cerca. Else encuentra en lay es una instalación automática dedicada al estudio de la materia cerca del. Debido a lasallí logradas los átomos allí se mueven doscientas mil veces más lentamente de lo que lo hacen en condiciones de temperatura yAunque existen en nuestro planeta laboratorios dedicados al estudio de la materia a muy baja temperatura utilizando láseres y trampas magnéticas, losno se pueden eliminar. Sin embargo estando en el espacio los efectos gravitacionales no son importantes y por tanto las condiciones para el estudio de átomos fríos son ideales.Contar con facilidades científicas excepcionales es fundamental para alcanzar. No sería de extrañar que algunos de los próximossean entregados a grupos de científicos por haber realizado trabajo en estaciones espaciales.